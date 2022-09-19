نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لتساقط الشعر من اليوم.. وصفة الفازلين الصحيحة للحفاظ على الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الفازلين مادة شبه دهنية لا تتأثر بالماء من أهم وأشهر مستحضرات التجميل المستخدمة في علاجات التجميل، لا يستخدم فقط لترطيب البشرة والجلد، بل يمكن استخدامه أيضًا لترطيب الشعر وعلاجه، حيث يعد الفازلين أحد المنتجات الأساسية للشعر، خاصة للشعر الجاف والعادى يستخدم الفازلين كروتين يومي للجمال، لأنه يحتوي على فوائد مفيدة جدًا للشعر، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون التي تساعد على ترطيب وتألق الشعر، كما أنه يعالج الشعر الهش ويمنعه من التكسر، بالإضافة إلى استخدامه لعلاج مشكلة تساقط الشعر وتحفيز نموه بشكل أسرع وكذلك فك تشابك الشعر.

للفازلين فوائد عديدة للشعراهمها:

يمنح الفازلين لمعانًا رائعًا للشعر. يساعد الفازلين في علاج الشعر التالف والتالف، تقصف أطراف الشعر الناتج عن الظروف الجوية، مياه السباحة، غيرها. يساعد على زيادة نمو وإطالة الشعر، لما له من قدرة كبيرة على تحسين بصيلات الشعر. يقلل من تكسر الشعر وتقصفه ، ويقلل من تشابك الشعر. يقلل من تغير لون الشعر مما يمنحه النشاط والحيوية. ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، يمنح الشعر لمعاناً وكثافة.

ماهو فوائد زيت الفازلين لعلاج تكسر الشعر

يزيد زيت الفازلين من لمعان ونضارة الشعر، لاحتوائه على نسبة من الدهون، يزيد من نمو الشعر، يخفف من الجفاف، يساعد على تنعيم الشعر المتشابك، مما يمنع تشابكه مرة أخرى بعد التصفيف، يمنع تساقط الشعر الناتج عن التصفيف، زيت الفازلين،يمكن وضعه داخل زجاجة بخاخة وخلطها جيداً بالماء ورش الشعر جيداً من وقت لآخر كبديل للزيت للحصول على نعومة فائقة.

كيفية استخدام الفازلين للشعر

اغسلي شعرك وجففيه جيداً، ثم ضعي طبقة صغيرة من الفازلين عليه، فهذا يعالج شعرك الباهت ويمنحه لمعاناً خاصاً. اغسلي شعرك بالشامبو ثم ضعي عليه كمية قليلة لتجديده وإعادة الحيوية إليه. دهن أطراف شعرك بالفازلين قبل النوم واتركه حتى تستيقظ في الصباح. دلكي فروة رأسك بكمية قليلة من الفازلين لتسريع نموها وزيادة كثافتها ومنع تساقط الشعر. ضعي القليل من الفازلين على شعرك المتشابك والمجعد بعد الاستحمام ثم اتركيه وستلاحظين أنه أصبح أكثر نعومة.

طريقة استخدام الفازلين لترطيب الشعر.