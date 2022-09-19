أحلي طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة للمدراس في البيت بمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

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عمر شويل - جدة تعتبر الفطائر بالجبن الهشة من أجمل أنواع المعجنات التي تقدم على الإفطار أو العشاء أو في المدارس للاولاد لأنها تتميز بنكهتها اللذيذة ورائحتها الجميلة، ويفضل الكثير من الناس تناولها بانتظام لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم وتجعلهم يشعرون بالشبع والرضا، لفترة طويلة جدًا تحتوي على الخضروات الطازجة والجبن وهما من أهم المكونات الغذائية الموجودة في العديد من الوجبات اليومية، تمنح الفطائر العديد من المزايا الإضافية المهمة لصحة الجسم وأن الكثير من الناس يختارون تناول الكريب المغطى بالجبن مع مجموعة متنوعة من الجبن والموزاريلا والجبن الشيدر والجبن الأبيض يعزز الجبن صحة الجسم ويعالج مجموعة واسعة من الأمراض، سنتعلم كيفية صنع فطائر الجبن المقرمشة في المنزل باستخدام مكونات سهلة وبسيطة

أحلي طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة للمدرسة في البيت بمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

المكونات

كيلو واحد من الدقيق المنخول

كوب من الحليب

كوب من الماء الدافيء

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

2 عدد البيض

نصف كوب من الزيت

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخل

ملعقة صغيرة من الملح

الحشوة

الحشوة قرون من الفلفل الأخضر المقطع

زيتون مقطع

جبنة متنوعة بيضاء على حسب الرغبة

طريقة التحضير

سوف نتعلم كيفية صنع فطائر الجبن المقرمشة في المنزل في بضع خطوات مباشرة وهي كالتالي: –

نضيف وعاء كبير نضيف إليه جميع المكونات السائلة بعد ذلك نضيف السكر وعصير الليمون ونقلب بملعقة حتى تمتزج المكونات جيدًا.

يضاف الدقيق ويقلب باليد حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وبسيطة.

بعد ذلك قم بتغطية المعجون واتركه لمدة ساعة على الأقل في درجة حرارة الغرفة.

ثم قسمنا العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.

طريقة حشو فطائر الجبنة الهشة

ستعلمنا الخطوات المباشرة التالية كيفية عمل الفطائر: –