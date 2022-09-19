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عمر شويل - جدة المخللات من أكثر أنواع المقبلات شيوعًا هو أنها توفر نكهة طعام وطعمًا لذيذًا بالإضافة إلى أنها تثير الشهية بشكل كبير، كل طاولة طعام تحتاج إلى أطباق تثير الشهية ومن هذه الأطباق الزيتون المخلل المتبل الذي له نكهة مالحة جميلة، للفطائر والمعكرونة والبشاميل والزيتون فوائد عديدة منها زيت الزيتون الذي يستخدم في طهي الطعام وصنع الحلويات لأنه صحي ويستخدم لعلاج مشاكل الشعر والجلد، يتم تقديم الزيتون المتبل سواء كان أسودًا أو أخضرًا جنبًا إلى جنب مع أي طعام مثل البطاطس أو المشاوي أو أو السندويشات، كما أنه يستخدم لعلاج الإمساك ويفضل كل من البالغين والأطفال تناول الزيتون المخلل والذي له فائدة إضافية تتمثل في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض ومع ذلك، لا نوصي بشراء الزيتون المخلل من الأسواق العالمية لاحتوائه على مواد حافظة ضارة بصحة الإنسان بدلاً من ذلك، ننصح النساء بالعمل الزيتون المخلل في البيت بمكونات بسيطة وسهلة ولا تحتاج الى تكاليف أو مجهود مبذول

أسرع طريقة عمل الزيتون المخلل السريع المقرمش في المنزل بكل سهولة ويسر

المكونات

كيلو واحد من الزيتون الأخضر

كمية مناسبة من الملح

كمية مناسبة من المياه

فلفل أخضر حامي

ملعقتين كبيرة من الحبة السوداء

ملعقة من الزعفران

ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون

برطمان من البلاستيك أو زجاج معقم

طريقة تحضير الزيتون المخلل

أولاً نقوم بتحضير الكيلو الزيتون ونقوم بالغسل بالماء الجاري ثم نحضر محلول الماء للمخلل الزيتون

نضع كمية مناسبة من الماء ونقوم برفعها على النار حتي يتم الغليان ونتركه جانباً حتي يبرد تماماً

نقوم بوضع كمية الزيتون في البرطمان ونقوم بوضع باقي كمية المكونات الزيتون

ثم نضيف الفلفل الأخضر الحامي مع ملعقتين الحبة السوداء وملعقتين من الزعفران وفصين من الثوم المقطع ثم نضع كمية الملح المناسبة في محلول المياه

بعد ذلك نضع كمية محلول الملح إلى برطمان الزيتون ونتركه لمدة شهر كامل حتي يصبح ناضجاً وجاهزا للتقديم مع الماكولات وبالف هنا

فوائد الزيتون المخلل

يحمي القلب والشرايين ويقلل من ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية ويساعد في إنقاص الوزن ويحرق الكربوهيدرات ويخلق الشعور بالامتلاء ويعالج أمراض اللثة والتهاب الحلق.