نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين السحرية للبشرة الدهنيه والداكنة والحفاظ على الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد فوائد الفازلين للبشرة الدهنية والشعر قبل النوم على وجه الخصوص في مركب الهيدروكربون الذي يوفر أفضل رعاية لكليهما طوال الليل،بحسب ما قاله خبير العناية بالجسم لميس محمد من القاهرة، فإن استخدام الفازلين للبشرة الدهنية قبل النوم بعد تنظيفها جيداً له تأثير سحري على أنسجتها، حيث يحقق فوائد عديده. فوائد الفازلين حيث يحقق الكثير من الفوائد الكثيره. الفازلين ينعم البشرة الدهنية طوال الليل. يستخدم الفازلين لإزالة مكياج البشرة الدهنية بسهولة قبل النوم. يساعد الفازلين دائمًا على تفتيح البشرة الدهنية. يحافظ الفازلين على مسام البشرة الدهنية بشكل مستمر. يمنع الفازلين ظهور حب الشباب والبثور المختلفة على البشرة الدهنية إذا تم تطبيقه بانتظام قبل النوم. يزيل الفازلين البشرة الدهنية من الشوائب الملتصقة بها قبل النوم. يحمي الفازلين البشرة الدهنية من ظهور الهالات السوداء حول العينين. يمكنك أيضًا الاستفادة من الفازلين مرة واحدة في الأسبوع مع حمام بخا، ما عليك سوى طلاء الجلد وتعريضه للبخار لمدة 10 دقائق،غسله بالماء البارد وتمرير مكعبات ماء الورد المثلج للحصول على أفضل رعاية للبشرة الدهنية. ماهى فوائد الفازلين للشعر قبل النوم منع تقصف أطراف الشعر. يمنع لمعان الشعر وحيويته بشكل دائم. التقليل من تغير لون الشعر على المدى الطويل. تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس. يقوي بصيلات الشعر. ترطيب الشعر ومنع تشابكه بين عشية وضحاها. حماية فروة الرأس من الجفاف كيفيه طريقة استخدام الفازلين لترطيب الشعر ضعي كمية قليلة من الفازلين على فروة الرأس، ثم ضعيه على أطراف الشعر. دلكي شعرك بالكامل حتى يتغلغل الفازلين في جميع أنحاء شعرك. استخدمي غطاء للرأس لتغطية الشعر ثم اغسليه في صباح اليوم التالي. إذا وجدت صعوبة في إزالة بقايا الفازلين من شعرك، أضيفي ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى الشامبو. أعيدي تدليك شعرك لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي شعرك بالماء. يساعد الفازلين على فك تشابك الشعر وإعطائه ملمسًا ناعمًا

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