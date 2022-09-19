نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. الوصفه الخارقة لتطويل الشعر بطريقة صاروخية وانبات فراغات الرأس في 7 ليالي ضعيها على الشعر ولن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم أفضل وصفات هندية لتطويل شعر المنزلية، حيث أن هذه الوصفات هي وصفات هندية لأن الوصفات الهندية هي الأكثر بحثًا في الفترة الحالية عبر الإنترنت لأنها الأكثر فعالية، فكلنا نرى شعر الهنود من الرجال والنساء ونرى مدى جماله ونعومته وطول وانسيابيته، وهذه الوصفات يتم تحضير أغلى الكريمات والزيوت بها وبيعها بأسعار مبالغ فيها في الصيدليات والمحلات في حين أنه يمكنك تحضيرها بنفسك في المنزل بأقل تكلفة وبكميات أكبر.

أفضل وصفات هندية لتطويل شعر وتكثيفه

أول وصفة معنا اليوم هي وصفة بياض البيض لتطويل الشعر والتي يتم تحضيرها بالمكونات التالية:-

بياض حبة بيضة كبيرة واحدة.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

زيت لافندر عطري أو زيت ريحان.

خطوات عمل وصفة بياض البيض لتطويل الشعر القصير:-

اخفقي البيضة جيدًا ثم قومي بفصل البياض عن الصفار وبعدها قومي باستخدام الصفار في أي شيء آخر.

بعد ذلك قومي بإضافة باقي المكونات إلى بياض البيضة وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات بشكل كامل.

ثم قومي بشطف شعرك وتصفيفه حتى يسهل فرد الخليط عليه وابدئي توزيع الخليط الذي قمتي بتحضيره من أول جذور الشعر حتى أطرافه.

ارفعي شعرك على شكل كعكة أو قومي بربطه وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي أو بونيه الرأس واتركيها على شعرك لمدة نصف ساعة.

اشطفي شعرك وقومي بتجفيفه وترطيبه جيدًا ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع.

وصفة الزيوت لتطويل الشعر القصير:-

مكونات عمل الوصفة:-

خمس ملاعق صغيرة من كل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

زيت اللافندر العطري.

عصير ليمون.

ملعقة نشا صغيرة.

خطوات عمل وصفة الزيوت للشعر:-