نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الترمس السحرية لتقشير وتبييض الجسم بالكامل وإزالة البقع والتصبغات نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستحوذ المستحضرات والكريمات عقول الكثير من الفتيات مما تجعلهم يقومون بإستخدام الكريمات في تفتيح الجسم، لان مشكلة إسمرار الجسم من المشكلات التي تسبب الإحراج للكثير من الفتيات وتمنعهم تلك المشكلة من اتداء بعض الملابس المعينة وهي مثل الكت او الملابس القصيرة لانها تضعهم في الكثير من المواقف المحرجة لذلك قامت هؤلاء الفتيات بإستخدام الكريمات التي تعمل على تبييض الجسم ولكن تلك الكريمات تحتوي على بعض المواد الفعالة التي من المحتمل ان تسبب حساسية للجسم وتتسبب في ظهور بقع حمراء غير مقبولة، ويمكننا إستبدال تلك الكريمات بإستخدام الخلطات والوصفات التي تعمل على تقشير وتفتيح الجسم بشكل سريع وفعال، وتعتبر خلطة او دلكة الكركم من الدلكات التي تعمل على تبييض الجسم وكذلك المناطق الحساسة التي تسبب لكي المواقف المحرجة ويمكننا إدخال الكركم مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي تجعل الجسم بشكل جميل وجذاب بدون اي مشكلات. مكونات عمل وصفة الترمس لتبييض الجسم ثلاث ملاعق كبيرة من حبات الترمس المفروم قليلا.

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة الترمس لتبييض الجسم احضري طبق وضعي ثلاث ملاعق كبيرة من الترمس ولكن يشترط ان يكون الترمس مفروم فرمة قليلة ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الكركم وقومي بتقليب المكونين ببعضهما.

بعد تقليب تلك المكونات ببعضها قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد الحصول على وصفة الترمس الجبارة قومي بوضعها على الجسم وفي الاماكن التي ترغبين في تفتيحها.

بعد ذلك قومي بترك تلك الوصفة على الجسم لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بالتوجه إلى غسل الجسم بالماء البارد حتى تصبح نظيفة.

عليكي بالقيام بإستخدام وصفة الترمس مرتان في كل إسبوع للتمتع بجسم ابيض وجميل وبالشكل الذي ترغبين به.

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