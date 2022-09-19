نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول الوصفة اليابانية لتبييض الوجه والتخلص من البقع الداكنة والحصول على بشرة اليابانيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة فكرة الذهاب إلى المراكز التجميلية تسيطر على عقول العديد من الناس لان تلك المستحضرات تعمل على إستخدام الدلكات والخلطات سواء اكانت كريمات او وصفات تعمل على تبييض البشرة، لان العديد من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار البشرة ويقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض البشرة بشكل سريع وبأفضل شكل ممكن، حيث تعتبر جميع تلك المراكز تستخدم وصفات وخلطات غالية الثمن لذلك علينا بالبحث عن بعض الوصفات الطبيعية البديلة التي تعمل على تبييض البشرة بشكل سحري وجذاب، وتعتبر من الوصفات الطبيعية واقواها هي الوصفات اليابانية التي تعمل على تبييض الوجه خلال سبعة ايام فقط، وتعتبر من تلك الوصفات هي وصفة الحليب والزبادي والنشا والبيض وجميع تلك المكونات هي من اشهر المكونات اليابانية التي تستخدم في الوجه لتعطي النتائج التي ترغبين بها. مكونات عمل وصفة يابانية لتبييض الوجه ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

حبة واحدة من البيض.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد. طريقة عمل وصفة يابانية لتبييض الوجه قومي بتحضير طبق وضعي به حبة واحدة من البيض وقومي بخفق البيض جيدا ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من النشا وقومي بدمج النشا مع البيض.

بعد تقليب المكونين ببعضهما قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي وضيفي ملعقة واحدة كبيرة ونصف من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد تقليب تلك الوصفة وبعد إعدادها وتجهيزها قومي اولا بتنظيف بشرتك وعليكي بغسلها بالغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تصبح نظيفة.

بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة اليابانية التي قومنا بتحضيرها إليكي وقومي بوضعها على الوجه بأكمله.

اتركي تلك الوصفة على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل الوجه بالماء البارد حتى تصبح بشرتك نظيفة وقومي بإستخدام ماء الورد بعد ذلك.

قومي بإستخدام تلك الوصفة يوميا وخلال سبعة ايام فقط سوف تبدأ النتائج في الظهور وتصبح البشرة بيضاء كالحليب.

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