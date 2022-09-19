نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطعم خطير والفوايد “مقولكش” طريقة عمل شوربة الكابوريا بالكريمة والزبدة .. الخطوات والمقادير مظبوطة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شوربة الكابوريا من المأكولات البحرية الشهية التي تمنح الجسم الكثير من الطاقة والدفء مع الأجواء الباردة، إلى جانب العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وبالأخص الفوسفور، والكابوريا تساعد على تقوية العظام والأظافر، وكذلك الأسنان، كما أنها تعمل على التخفيف من التهاب المفاصل الروماتويدي وكذلك النقرس، وله الكثير من الفوائد الصحية المختلفة، على رأسها الصحة الجنسية للرجال، في السطور التالية نستعرض تفاصيل خطوات طريقة عمل شوربة الكابوريا بالكريمة والزبدة بالمقادير الصحيحة، تابع للتفاصيل.

طريقة عمل الكابوريا في الحلة

الكابوريا أو السلطعون، يمكنك تحضير شوربتها في البيت بكل سهولة مثل المطاعم التي تقدم أجود المأكولات البحرية، بتحضير أولًا المقادير التالية:

كيلو من الكابوريا.

فصين من الثوم المفروم.

حبة من البصل المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

5 ملاعق كبيرة من عصر الليمون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

3 أعواد من الكرفس المفرومة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

في البداية عليك بغسل الكابوريا جيدًا، ثم يتم تصفيتها من الماء، والبدء في تتبيلها بكل من عصير الليمون والثوم والبصل والملح والكمون.

يتم تقليب الكابوريا مع الكرفس في إناء على النار مع التتبيلة، حتى يتغير لون الكابوريا.

ثم يتم إضافة الماء، ويترك على النار المتوسطة الحرارة مع التقليب من حين لآخر.

تترك لمدة ثلث الساعة تقريبًا، ثم ترفع من على النار، وتقدم ساخنة.

بالهناء والشفاء.

طريقة عمل شوربة الكابوريا بالكريمة

المقادير المطلوبة:

كابوريا سليمة.

ربع كوب من أصابع الكابوريا المقطعة إلى حلقات.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثمرة كبيرة الحجم من البصل المفروم.

فص ثوم مفروم.

كوب من الكرفس المقطع.

قرن فلفل أحمر حار.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

كوب من كريمة الطبخ.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

6 أكواب من الماء المغلي.

ملح حسب المذاق.

ورق غار.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير