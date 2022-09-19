أقوي مقشر طبيعي منزلي لتبييض اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والأسمرار في دقائق

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عمر شويل - جدة للعناية باليدين والرجلين لابد من ان نقوم بعمل روتين معين يضم هذا الروتين مجموعة من الجلسات التي تعمل على تقشير وتبييض اليدين والرجلين معا لان العديد من الفتيات بل الغالبية العظمى منهم يعملون على الإهتمام بالبشرة والرقبة والشعر وغيرها من الإهتمامات الاخرى المتعددة ويهملون في الإهتمام في اليدين والرجلين لذلك تبدو اليدين والرجلين بلون غامق ويصبح بهما تشققات بالغة بالإضافة إلى الملمس الخشن نتيجة تواجد الجلد الميت والقشور في تلك الاماكن لذلك لابد علينا بالقيام بالبحث عن بعض المقشرات التي تعمل على تقشير اليدين والرجلين ولكن يشترط هذا المقشر ان يكون مقشر طبيعي حتى لا يسبب حساسية في الجلد. مكونات عمل وصفة مقشر طبيعي لليدين والرجلين خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة مقشر طبيعي لليدين والرجلين احضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من السكر وضيفي ملعقتان كبيرتان من القهوة مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بدمج هذه المكونات.

بعد دمج هذه المكونات الثلاثة قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها مرة اخرى حتى تتجانس تماما.

بعد إعداد وتحضير تلك الوصفة قومي بغسل اليدين والرجلين جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة ولامعة ثم قومي بالبدء في وضع تلك الوصفة وعلينا بوضع تلك الوصفة عن طريق تدليك اولا اليدين والرجلين بإستخدام تلك المقشر لمدة بضع دقائق حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور المتواجده.

بعد ذلك قومي بترك هذا المقشر في هذه الاماكن لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك تلك المقشر من اليدين والرجلين ثم قومي بغسلهما جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة.

عليكي بتكرار تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع حتى تلاحظين النتائج الجبارة التي ترغبين بها وتصبح اليدين والرجلين بشكل وملمس جذاب.

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