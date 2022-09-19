نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لتبييض البشرة بعد المصيف وإزالة الاسمرار والبقع الغامقة من أول أستعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الاجازات الصيفية تلجأ العديد من الناس إلى الذهاب إلى المصايف المختلفة وهي الذهاب إلى البحر ويعتبر الذهاب إلى البحر من اكثر الاشياء التي تسبب إسمرار للبشرة والجسم نتيجة لما ترتديه هؤلاء الفتيات من الملابس في الاجازات الصيفية وتجعله باللون الغامق وقد ينتج هذا الإسمرار نتيجة لتفاعل الشمس مع البحر مما يسبب إسمرار البشرة وليس فقط تلك التفاعلات تسبب إسمرار في البشرة بل تترك تصبغات وهذه التصبغات من الصعب التخلص منها، وتجعلهم تلك المشكلة القيام بأساليب البحث عن بعض الاشياء التي تعمل على تبييض البشرة بعد المصيف والحصول على بشرة بيضاء وجميلة وبالشكل الذي ترغبين به، وتعتبر وصفة الزبادي مع عصير الليمون من الوصفات التي يكون لها القدرة على الحصول على بشرة بيضاء. مكونات عمل وصفة لتبييض البشرة بعد المصيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل وصفة لتبييض البشرة بعد المصيف قومي بتحضير قدر وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام جيد.

بعد الحصول على تلك القوام الجيد قومي بوضعها على البشرة مع التركيز على المناطق التي تتواجد بها التصبغات والبقع الداكنة وعلينا بوضعها على البشرة وقومي بتركها حتى تجف وتمتص تلك البشرة هذه الوصفة.

بعد ترك تلك الوصفة على البشرة لمدة ساعة او ثلاثون دقيقة قومي بغسل البشرة بالماء البارد حتى تصبح نظيفة وخالية من آثار تلك الوصفة.

عليكي بتكرار وإستخدام تلك الوصفة مرتان في كل يوم او مرة يوميا على حسب مشكلة البشرة وخلال عشرة ايام فقط من بداية إستخدام تلك الوصفة سوف تزول كل المشكلات وتصبح البشرة مثل الثلج.

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