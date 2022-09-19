نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر قرمشة دجاج كنتاكي الأصلية وتوابلها الكاملة للحصول على مذاق رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر قرمشة دجاج كنتاكي الأصلية ، الدجاج المقلي من ضمن أنواع الوجبات الأكثر تفضيلًا لدى كافة الأفراد سواء من الكبار أو الصغار، حيث أنه وجبة على الرغم من أنها غنية بالسعرات الحرارية الناتجة عن القلي في الزيوت إلا أنها مفضلة لدى الكثيرين لمذاقها الرائع والمحبب، بالإضافة إلى الفوائد الغذائية العالية التي تتواجد في الدجاج، وتشتهر الكثير من المطاعم بتقديم تلك الوجبات لجذب أكبر قاعدة من الجماهير المحبين لتلك الأطعمة، وتتميز وجبة الدجاج المقلي بأنها ذات نكهة خاصة بها تعتمد على التوابل التي توضع بداخلها بالإضافة إلى الطريقة في تسويتها للحصول على أنظف دجاج وبأفضل نكهة ومذاق.

سر قرمشة دجاج كنتاكي

هناك الكثير من الأسرار التي ترجع إلى عشق الملايين لوجبات الفراخ المقلية والتي من بينها وجبات كنتاكي، ويرجع ذلك إلى خلطة التوابل السحرية بالإضافة إلى إبقاء الفراخ في التتبيل لمدة ليلة كاملة لكي تتشرب كافة النكهة، وبذلك يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة.

ويمكن تحضير دجاج كنتاكي عن طريق إحضار المكونات التالية :

أولا لنقع الدجاج :

دجاجة مقطعة إلى 8 قطع أو أكثر حسب الرغبة.

4 أكواب من الما.

2 معلقة من الملح.

2 معلقة من الخل.

معلقة من السكر.

تخلط كافة المكونات سوياً وبعدها يوضع بها الدجاج لمدة ليلة كاملة حتى الحصول على نتيجة رائعة.

2. ثانيًا لتتبيل الدجاج :

معلقة من البيكنج بودر.

معلقة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من الزعتر.

معلقة من البصل البودرة.

معلقة من الثوم البودرة.

نصف معلقة من السكر.

معلقة من البابريكا.

كوب من الماء.

3. ثالثاً لتغطية دجاج كنتاكي اللذيذ :

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

معلقة من الملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من الزعتر.

معلقة من البصل البودرة.

معلقة من الثوم البودرة.

كيفية تحضير الوصفة كاملة

تقطع الدجاجة جيدًا إلى ثمانية قطع وبعدها توضع في المكونات الخاصة بالنقع لمدة ليلة كاملة للحصول على أفضل نتيجة.

تخرج الدجاج من الثلاجة وتغطى بتتبيلة الدقيق والبقسماط وبعدها تدخل إلى الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تمام التماسك.

في زيت غزير على النار يترك ليغلي جيدًا ويجب أن يكون مغطي كافة الجهاز، وبعدها توضع قطع الدجاج وتقلى جيدًا للحصول على القرمشة المطلوبة.

الدجاج المقلي من أهم أنواع الأطعمة التي يقبل عليها الكثير من الأفراد، نظرًا لأنه من الوجبات السريعة التي يمكن تناولها في أي وقت سواء كان في المطاعم المختصة وأيضًا في المنزل، ولذلك يبحث الجميع عن الطرق التي يمكن عن طريقها تحضير الدجاج المقلي كدجاج كنتاكي في المنزل مع نفس السر في المذاق والتوابل الأصلية التي يتم وضعها وتحضيرها في المطاعم، وأيضًا التأكد من نظافتها وأمانها فيما يقدم للأطفال والكبار.