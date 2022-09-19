نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحى أولادك واعمليه فى البيت… طرق مختلفة لعمل الاندومي في البيت زي الجاهز واحلي خطوة بخطوة صحي جدا لعائلتك لن تشتريه بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل الاندومي في البيت، الاندومي من الوجبات السريعة التي يفضلها الكثير ويحب تناولها الكبير والصغير نظرا لكونها وجبة خفيفة وسهلة التحضير وذات مذاق مميز ولكن تقلق كثير من الأمهات من الاندومي الجاهز لكونه غير مضمون ويحتوي على المواد الحافظة لذا تفضل كل ربة منزل إعداد الاندومي من المكرونة بالمنزل حفاظا على صحة أفراد الأسرة. عمل الاندومي في البيت المكونات ½ كيلو من المكرونة الاسباجتي.

3 ملاعق زيت ذرة.

مكعبان من مرقة الدجاج.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

رشه من البصل البودر والثوم البودر.

½ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من ألشطه الناعمة. خطوات التحضير نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية من الماء ونتركه على النار حتى يغلي.

نضع به المكرونه ونحرص على أن يغطي سطح المكرونة بالكامل بالماء.

نضيف الملح ورشة من الفلفل الأسود وأخرى من الكمون ونقلب الجميع ونتركه على نار متوسطة .

نضيف كل من مكعب مرقة الدجاج وملعقة من الزيت ونستمر في التقليب حتى تنضج المكرونة.

نحضر نكهة الاندومي عن طريق احضار مقلاة صغيرة ونضعها على النار وبها ملعقتان من زيت الذرة ثم يضاف ألشطه والثوم والبصل البودر و مكعب مرقه ونقلب الجميع معا.

نضع نكهة الاندومي على خليط المكرونة فور نضجها مع التقليب جيدًا ثم نغلق النار ونقدم الاندومي ساخنا في الطبق المناسب. طريقة عمل الاندومي باللحم المكونات ½ كيلو لحم مفروم.

½ كيلو مكرونة اسباجتي.

مكعبان ماجي.

3 ملاعق زيت ذرة.

بصلة متوسطة ميسورة.

ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة ثوم بودر.

¼ ملعقة بصل بودر.

½ ملعقة شطه حسب الرغبة.

½ ملعقة كمون ناعم.

½ ملعقة فلفل أسود. خطوات التحضير تُعصج اللحم من خلال وضع مقلاة على النار بها ملعقة من الزيت حتي يسخن

ثم يوضع البصل ونقلبه حتى يصفر لونه.

ويضاف اللحم المفروم ثم يضاف إليه نصف ملعقة ملح

ونصف ملعقة فلفل أسود ورشة كمون ونقلب الجميع جيداً

ونتركه على النار لمدة دقيقتين حتى ينضج ونغلق النار ونتركه جانبا.

نضع وعاء مناسب به كمية من الماء على النار حتى يغلي

ثم نضع به المكرونة الاسباجتي ونضيف إليها ملعقة من الزيت ونصف ملعقة ملح ومكعب مرقة دجاج

ورشة فلفل اسود ونقلب الجميع ونتركه الخليط على النار المتوسطة حتى تنضج المكرونة.

تحضير نكهة الاندومي

نحضر مقلاة صغيرة بها ملعقة زيت ونضعها على النار

ثم يضاف إليه باقي المكونات ويقلب الجميع جيدا ثم يسكب الخليط على المكرونة ويقلب خليط الاندومي.

يسكب الاندومي في طبق التقديم ويوضع عليه اللحم المفروم المعصج ويقدم ساخنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرحى أولادك واعمليه فى البيت… طرق مختلفة لعمل الاندومي في البيت زي الجاهز واحلي خطوة بخطوة صحي جدا لعائلتك لن تشتريه بعد اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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