نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرز باللحمة المفرومة على الطريقة اللبنانية مع قطع الموزة الضاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم وصفة لبنانية مشهورة جدًا وهي الأرز باللحمة المفرومة أو كما يطلق عليها اللبنانيين أرز بلحم. قد نظن أن الأرز وصفاته محدودة لكنها في الحقيقة متعددة وكلما اختلفت طرق الطهي اختلف الطعم كذلك التنويع في استخدام التوابل يغير تمامًا من تلك الوصفات مثل الأرز البخاري والكبسة باللحم وكبسة الدجاج ووصفات المندي والبرياني وغيرها الكثير ونذكركم بأن كل تلك الوصفات وطرق إعدادها متوفرة هنا على موقع ثقفني. مكونات الأرز باللحمة المفرومة لحمة مفرومة.

أرز بسمتي.

حبة بصل.

3 فصوص ثوم.

ملح.

فلفل أسود.

قرفة بودر.

هيل بودر.

قرنفل بودر. مقادير سلق اللحم الضاني لحمة موزة ضاني.

حبة من البصل.

ورق غار.

عود قرفة.

قرنفل مسمار.

فلفل أسود حب.

حبهان (هيل) حب.

ملح. طريقة سلق الموزة الضاني بم أن الأرز باللحمة المفرومة يتم إعداده بشوربة اللحم فسنقوم أولًا بطهي اللحم الضاني.

في حلة بحجم مناسب ضع قطع اللحم الضاني وغطيها بالماء وضع الإناء على النار حتى يظهر ريم على السطح لتقوم بإزالته.

بعد ذلك قم بوضع الملح والمطيبات وهي كل التوابل الصحيحة المذكورة في المقادير مع تقطيع البصلة إلى نصفين ووضعها كذلك.

وتترك اللحمة على النار حتى تنضج تمامًا ساعة ونصف أو حتى ساعتين. طريقة عمل أرز بلحم على الطريقة اللبنانية لعمل الأرز باللحمة المفرومة أولًا اغسل الأرز جيدًا واتركه يتصفى من الماء.

ضع ملعقة من السمن في طاسة وبها اللحم المفروم ناعم مع التقليب حتى يتغير لونها.

بعد ذلك قطع البصل بحجم متوسط وكذلك الثوم وقم بإضافتهم إلى اللحم المفروم وأخيرًا الملح والفلفل وقلب.

ثم قم بإضافة الأرز وضع شوربة أو مرقة اللحم الضاني بكمية ضعفين كمية الأرز.

وأخيرًا يتم إضافة القرفة والقرنفل والهيل بكميات متناسبة مع كمية الأرز باللحمة المفرومة.

غطي الحلة واتركها على نار هادئة حتى تختفي الشوربة تمامًا وينضج الأرز بشكل كامل.

قدم الأرز باللحمة المفرومة في طبق كبير مناسب وفوقه قطع المموزة الضاني التي يمكن تحميرها في السمن قليلًا قبل التقديم.

وها هي وجبة متكاملة لا ينقصها سوى طبق من السلطة المفضلة.

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