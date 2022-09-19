نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أسباب وطريقة علاج مشكلة فقدان الشهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توصف مشكلة فقدان الشهية بعدم شعور الفرد بالجوع من الأساس أو اضطراب الرغبة في تناول الطعام والنفور منه وتمكن خطورة هذه المشكلة فيما لها من مضاعفات مثل ضعف المناعة وبالتالي زيادة نسبة الإصابة بالأمراض خاصة لدي الأطفال و الشعور بالتوعك وسرعة ضربات القلب والدوخة والإغماء وهشاشة العظام والإمساك وسقوط الشعر وانخفاض الطاقة لدي الفرد مما يؤثر علي أدائه اليومي ومهامه اليومية والشعور بالإعياء والفتور وفقدان التركيز والنحافة ونقص الوزن وغيرها من المشكلات وفي حالة تكرر هذه المشكلة عدة مرات إلي ما يقرب الأسبوع يجب الذهاب إلى الاستشارة الطبية للتشخيص ولمعرفة إذا كانت هذه الحالة بسبب حالة طبية أو لا.

اكثر الفئات إصابة بمشكلة فقدان الشهية

قد تصيب هذه المشكلة العديد من الفئات لكن تتمحور هذه المشكلة في :

الأطفال بسبب ضعف الجهاز المناعي وزيادة معدلات الإصابة بالميكروبات . النساء بسبب خوفهم من زيادة الوزن وفي بعض الأحيان تتطور الحالة وتصل إلي مرض فقدان الشهية العصابي أو العصبي. المراهقين خاصة الفتيات حيث يكون بعض غير راضين عن أجسامهم بسبب بعض المعتقدات أو تأثير السوشيال ميديا علي نظرتهم لأنفسهم ويمكن أيضا أن تتطور المشكلة كما ذكرنا من قبل إلي حالة فقدان الشهية العصابي أو العصبي.

أسباب فقدان الشهية

تتعدد أسباب فقدان الشهية من شخص لأخر من بين أسباب طبية أو غير طبية ومن أهم الأسباب.

الإصابة ببعض البكتريا والفيروسات والفطريات خاصة في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي للفترات طويلة الحالة النفسية للشخص من توتر واكتئاب وغيرها لكن علي العكس عند بعض الأشخاص تختلف الاستجابة للتوتر والاكتئاب بزيادة الشهية والانغماس في تناول الطعام. أمراض الجهاز الهضمي واللثة وأيضا في حالة وجود بعض الأمراض بالأعضاء الداخلية مثل القلب والكبد والكلي . نقص بعض العناصر مثل الحديد والزنك والفيتامينات في الطعام مما يؤدي إلي ظهور هذه المشكلة خاصة في الأطفال . بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والعلاج الكيماوي. قد ترتبط بعض الحالات بمرض فقدان الشهية العصابي أو العصبي (anorexia nervosa).

طرق علاج فقدان الشهية

تتعدد طرق علاج فقدان الشهية بناءا علي أسبابها في الأصل فإذا كانت بسبب طبي فالعلاج يتمثل في الاستشارة الطبية وأما إذا كانت لسبب غير طبي فاليك أهم طرق العلاج :