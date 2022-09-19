نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيتون المخلل بالخلطة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ أحلى من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيتون المخلل ، من المقبلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، ونال على شعبية كبيرة، حيث يقبل الكثير على شرائه من متاجر البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالخلطة بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبطريقة مضمونة، كما أنه يقدم مع الأكلات المختلفة والمتنوعة مثل الملوخية الخضراء، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يقدمونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يحتوي الزيتون المخلل على الكثير من الفوائد مثل تخفيض الكوليسترول الضار في الدم، مما يقي القلب من الإصابة بالجلطات، وتصلب الشرايين، كما يمكنكم تجربة مخلل اللفت والخيار والباذنجان المخلل وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الزيتون المخلل بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الزيتون المخلل

يتكون الزيتون المخلل من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو من الزيتون الأخضر.

كيلو من الليمون.

نصف كوب من الملح.

2 قرن فلفل أخضر مقطع حلقات.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الزيتون المخلل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي: