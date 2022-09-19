نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة اليابانية الصاروخية في تبييض الوجه وإزالة أي بقع وأسمرار في البشرة هتخليكي زي ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لوجه أبيض وصافى مثل الحليب نقدم إليكى وصفة يابانية لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة الإسمرار والبقع الداكنة والتصبغات الغامقة، ولكل الفتيات الذين يبحثون عن الجمال والبشرة المشرقة البيضاء التي لا تحتاج إلى وضع المكياج الذى لا يعطيها البياض والجمال الطبيعى لذلك سوف نقدم إليكى وصفة يابانية طبيعية تزيد من جمالك وسوف تستغنى عن كل مستحضرات التجميل، وتتكون هذه الوصفة من الجيلاتين ودقيق الأرز وزيت اللوز والزبادى والحليب فسر بياض الوجه يكمن في هذه الوصفة اليابانية السحرية والرائعة فهذه الوصفة حدثت ضجكة كبيرة فى عالم التجميل من ناحية تبييض البشرة والوجه المشع والبشرة النظيفة واللامعة فعند إستخدام الوصفة اليابانية لن تصدقى النتيجة لأنها تزيل كل البثور وتجاعيد الوجه وتزيل كل التصبغات، وللعناية بالبشرة عليكى بإستخدام الوصفة اليابانية حتى تحصلين على بشرة مثل الفتيات اليابانيات وتحصلين على بشرة أكثر نضارة وأكثر ترطيب ونعومة، وننصح بعدم شراء منتجات التفتيح لأنها غير آمنه وغير صحية بما تحتويه من مواد غير طبيعية وكيميائية تسبب فى ضرر وتلف البشرة وتسبب فى ظهور الحبوب الدهنية وتزيد من إسمرار البشرة بعد فترة من إستخدامها، ولكن الوصفة اليابانية آمنه جدا على البشرة بل وتساعد البشرة الجافة على ترطيبها وتخفف من إفراز الدهون من البشرة الدهنية. مكونات الوصفة اليابانية لتبييض الوجه إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الأرز

كمية من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل الوصفة اليابانية لتبييض الوجه أولا نقوم بوضع الأرز فى إناء به كمية من الماء ثم نرفعه حتى الغليان ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بتصفية الأرز ثم نقوم بهرس وطحن الأرز جيدا ثم نضعه فى وعاء ثم نضيف إليه ماء الأرز والجيلاتين وزيت اللوز ويتم التقليب.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات إلى الخليط السابق من الزبادي والحليب والنشا وعصير الليمون ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا الخلطة اليابانية جاهزة.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخلطة اليابانية على الوجه جيدا ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد ذلك يتم تنظيف البشرة بالماء البارد.

ويكرر إستخدام الخلطة بشكل يومى ولمدة ثلاثة أسابيع حتى الحصول على بشرة بيضاء وصافية وخالية من أى بقع بإستخدام الخلطة اليابانية الرهيبة.

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