نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار خلطات الكركم لشد تجاعيد الوجه وإزالة الهالات السوداء بمكونات طبيعية وفعالة للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من أسرار النساء الهنديات المعروفات بجمالهن سواء كانت العناية بالبشرة لمكافحة الشيخوخة، أو علاج البشرة المعرضة لحب الشباب، أو مكافحة الجفاف فإن هؤلاء النساء يستخدمن مكونات طبيعية قوية لبشرة متوهجة،لكي تكوني جميلة لا داعي للاستثمار في مستحضرات التجميل التي غالبًا ما تكون باهظة الثمن ومليئة بالمواد الكيميائية، تعرف النساء الهنديات كيفية الحصول على وجه مشرق وبشرة جميلة مع روتين جمال رائع،والمرأة الهندية لديها أسرار جمال لبشرة خالية من العيوب.

اولاً الكركم للبشرة خالية من الشوائب والتجاعيد وحب الشباب

ما يسمى بالزعفران الهندي هو عنصر جمال طبيعي لا مثيل له غني بمضادات الأكسدة، فهو مثالي لمحاربة الجذور الحرة المسؤولة عن الأمراض والشيخوخة المبكرة للخلايا،الكركم أيضًا من التوابل التي تحارب الندبات والعيوب لتغذية البشرة، امزجي ملعقتين كبيرتين من هذا المسحوق الذهبي مع ملعقة واحدة من العسل لتغذية البشرة بعمق.

ثانياً خليط من الزبادي والعسل وماء الورد

يدين هذا السر لنساء بلد غاندي ببشرة رطبة ومهدئة لتوديع البشرة الباهتة، يستخدمون قدرًا من الزبادي يحركون فيه ملعقتين صغيرتين من ماء الورد، وهو تونر مهدئ لمنطقة العين،لتنشيط قوة هذا القناع المضادة للشيخوخة، يضيفون نصف ملعقة صغيرة من العسل، وهو مكون يمنع شيخوخة الجلد المبكرة، ثم يقومون بتطبيقه على الجلد قبل تركه لمدة تصل إلى 10 دقائق.

ثالثاً استخدم زيت الأرغان لاستعادة بشرة خالية من الشوائب

زيت الأرغان وهو منتج تستخدمه نساء شمال إفريقيا، يعتبر النيم نباتًا ينمو في كل مكان في الهند والذي يظل أيضًا حليف جمال ملكات الجمال الهنديات، إنه مفيد بشكل خاص لمحاربة الدهون الزائدة التي يمكن أن تسبب حب الشباب والرؤوس السوداء، ولسبب وجيه هذا النبات مضاد للجراثيم اتركي هذا القناع لمدة 5 دقائق قبل شطفه، عادة يجب أن تدمجيها في روتين جمالك لتوديع حب الشباب

رابعاً ماسك منظف بالعسل والليمون

الحصول على بشرة نظيفة وصافية البشرة الهندية داكنة لكنها غالبًا ما تكون متجانسة ومشرقة بفضل إحدى الطقوس، لتبنيه يخلطون العسل والليمون، ثمار الحمضيات بخصائص تفتيح، يساعد هذا المستحضر على تغذية البشرة بعمق، يجب وضع هذا الخليط لمدة 15 إلى 20 دقيقة على الوجه قبل شطفه بالماء الفاتر.

خامساً الزعفران للحصول على بشرة متألقة

الزعفران والليمون وهو مكون رائع للتبييض ومقاوم للشيخوخة، هو طقوس جمال هندية للإلهام، إنه مستحضر تجميلي طبيعي له تأثيرات منشّطة وبسبب انتظامه، يصنع الفارق مع مرور الوقت، إذا كنت ترغبين في الاستفادة من هذا السر، اخلطي بضع أغصان من هذه التوابل الحمراء مع ملعقتين من الحليب ونفس الكمية من عصير الحمضيات، والتي يمكن أن تكون مكونًا لـ 5 حيل تجميل،ضعي هذا القناع في حركات دائرية صغيرة كما لو كنت تقشير واشطفه على الفور بالماء البارد تأثير جميل مضمون