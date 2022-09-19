نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر المنزلي الجبار لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير فورى لليدين والرجلين وإزالة كل الجلد الميت عن طريق وصفة طبيعية تتكون من العسل الأبيض وعصير الليمون وخل التفاح والبيكنج صودا وزيت اللوز فيمكن لهذه الوصفة أن تزيل كل الجلد الميت من اليدين والرجلين وتعمل على تبييضها وتفتيحها فلابد من تقشير اليدين والرجلين لأن من الطبيعي أن تتعرض المناطق المكشوفة مثل اليدين والرجلين والوجه لإتساخ الجلد مثل الأتربة والشمس وتراكم الزيوت إذا كانت البشرة دهنية فيجب من الإهتمام بالجلد عن طريق تنظيفه جيدا حتى لا يصبح ويظهر الجلد بلون داكن فتقشير الجلد يعطيه النضارة والحيوية ويمنحه التفتيح الذي يجعل الفتيات تشعر بالراحة والثقة بالنفس فهذه الخلطة مكونة من مواد طبيعية وآمنه جدا على كل أنواع الجلد وغير مكلفة لأنها متوفرة فى كل منزل ومتوفرة بأسعار بسيطة جدا وننصح الجميع بالبعد عن أى منتج يباع في المحلات أو فى الصيدليات يحتوى ويصنع من مواد كيميائية ضارة تعمل على تصبغ الجلد باللون الأسمر فتلك المنتجات غير آمنه لأنها تسبب فى ظهور أمراض جلدية مثل الإكزيما والحساسية والبقع الحمراء، وسوف نعرض إليكى تلك الخلطة الطبيعية بتحضير سهل وبسيط ولا يأخذ وقت أو جهد. مكونات مقشر طبيعي لليدين والرجلين إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من خل التفاح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل مقشر طبيعى لليدين والرجلين فى البداية نقوم بتنظيف اليدين والرجلين بغسول مناسب للجلد ثم يتم تنظيفها بالماء الدافئ ثم تجفيفها جيدا بالمنشفة.

ثم نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع فيه العسل الأبيض عصير الليمون وخل التفاح والبيكنج صودا ثم يتم تقليب هذه المكونات حتى تتداخل.

وبعد ذلك نضيف باقي المكونات من اللوز ودقيق الشوفان والنشا وزيت الزيتون إلى الخليط السابق ويتم مزج جميع العناصر مع بعضها البعض حتى يصبح مقشر طبيعي لليدين والرجلين.

ثم يتم بعد ذلك وضع وصفة المقشر على اليدين والرجلين ويتم توزيعها بحرص ثم نتركها لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف جيدا.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل اليدين والرجلين بالماء الدافئ، ويتم وضع هذا المقشر بشكل يومى حتى نحصل على أفضل النتائج المرضية التى تعطيكى يديدن ورجلين ناعمتين مثل الحرير.

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