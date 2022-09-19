أسرار عمل الكشري المصري أحلي من المطاعم

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عمر شويل - جدة وصفة الكشري المصري الكشرى هو طبق مصري تقليدي يمكن صنعه بسهولة في منزلك ويتكون من الأرز والعدس والمعكرونة، وتُغطى بصلصة الطماطم والبصل والثوم والكمون والكزبرة وعصير الليمون. نكهة هذا الطبق مذهلة، و وهو يحظى أيضًا بشعبية في القرن الأفريقي وأجزاء من العالم العربي يتم تحضيره، ثم يتم تزيينه بالبصل المقلي، والحمص، ويتم تقديمه بعدة طرق. غالبًا ما يتم تناوله على الإفطار والغداء، ويتم تقديمه مع مجموعة متنوعة من الإضافات، بما في ذلك الطحينة والبقدونس. مكونات الكشري المصري كوب عدس بجبة.

نصف كيس مكرونة نوع اخر

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كيس من الشعررية

كيلوغرام من الطماطم.

نصف كيلو بصل.

2 كوب من الأرز .

كوب حمص.

نصف كيس اسباجيتي.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل حار.

2 ملاعق ملح.

2 فص ثوم. طريقة طهي الكوشر المصري: ينقع الأرز في الماء ويترك في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف الأرز جيدًا بالماء، ثم يصفى الأرز جيدًا من الماء.

يضاف الأرز إلى الزيت النباتي مع قليل من الملح ويخلط جيداً.

أضيفي الآن الماء الساخن إلى الأعلى ، غطيها جيدًا واتركيها حتى تنضج واستمري في التقليب.

يُضاف البصل المفروم ثم يُقلى بالزيت النباتي في مقلاة كبيرة ، واستمر في القلي حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

يؤخذ من الزيت ثم يصفي البصل من بئر الزيت.

نضع البصل على منشفة ورقية لتصريف الزيت الزائد من البصل وتصفيته من الماء.

يُضاف البصل المفروم ثم يُقلى بالزيت النباتي في مقلاة كبيرة ، واستمر في القلي حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. يؤخذ من الزيت ثم يصفي البصل من بئر الزيت. نضع البصل على منشفة ورقية لتصريف الزيت الزائد من البصل وتصفيته من الماء. يوضع العدس في الماء ويغلى حتى ينضج.

بعد الطهي يضاف الكمون والملح.

يُصفّى العدس من الماء ، ثم يُضاف إليه القليل من الزيت ، ويُقلى فيه البصل ويُخلط جيدًا.

تحضير المعكرونة عن طريق شطف المعكرونة بالماء البارد.

تصفي المعكرونة من الماء وتوضع في قدر مع الماء والقليل من الزيت والملح.

ثم يُرفع الماء المغلي من على النار وتُغسل المعكرونة جيدًا بالماء وتصفيتها جيدًا.

أضيفي القليل من الزيت للمعكرونة مع البصل المقلي واخلطيهم جيداً.

يتم خلط المعكرونة بكمية صغيرة من زيت البصل حتى يضاف إليها الأرز المغلي والبني الذهبي.

نضع الملح والكمون على الوجه ، ثم نقطع الثوم ناعماً. طريقة تحضير الصلصة: تُقطع الطماطم ناعماً في الخلاط الكهربائي ، ثم تُمزج جيداً.

لتحضير الصلصة، يخلط الثوم بكمية قليلة من زيت البصل حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ، ثم يضاف صلصة الطماطم والملح والثوم المتبقي.

تنخفض درجة الحرارة إلى متوسطة وتترك للطهي على النار حتى يتم الحصول على قوام كثيف.

يوضع حمص الشاموالثوم المهروس في قدر من الماء مع إضافة الكمون ويغلى حتى ينضج تماما ، ثم يضاف الملح ويرفع عن النار.

يتم توفير الماء المغلي لطهي طعام الكوشر.

لتحضير الكشري ، تحتاج إلى غلي القليل من ماء الحمص وإضافة الثوم المفروم وعصير الليمون وتخلط جيدًا بالملعقة.

أضيفي الفلفل الحار إلى صلصة الكوشر واخلطيهم جيدًا بملعقة.

توضع ملعقتان من الأرز في طبق ، فوقها المكرونة ، ثم العدس ، ثم البصل الأخضر ، ثم الحمص ، ثم طحين الكوشر المصري وصلصة الفلفل الحار.

يمكنك أيضًا وضع الصلصة والمرق في طبق وتقديمها مع الوعاء المصري.

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