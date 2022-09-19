نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ بسكويت فطار اقتصادي بأبسط المقادير أصنعي بسكويت الشاي المقرمش بطعم دايب دوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البسكويت نوع من أنواع الحلويات أو المخبوزات الذي نقوم بعمله لتقديمه في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب حيث أن جميع الأطفال والكبار أيضا يعشقون تناوله، فيوجد أنواع كثيرة جدا من البسكويت ومنه بسكويت الشاي أو بسكويت اليانسون أو البرتقال أو بسكويت الزبدة وغير ذلك العديد، فالنوع الألذ من بين كل هذا هو بسكويت الشاي فيكون عليه إقبال كبير من قبل معظم الناس وهو الأكثر تناولا، فقد يتميز بسكويت الشاي بأنه مغذي ومفيد لجسم الإنسان وهذا لأنه يحتوي على عناصر غذائية كثيرة وذلك نظرا للمقادير التي يتكون منها ومن ضمنها هو الحليب السائل أو البودر والبيض والزبدة أو السمنة وغير ذلك فكل هذه المكونات تكون مليئة بالفيتامينات، فنقوم بخبز بسكويت الشاي في المنزل بكل سهولة وبطريقة سريعة جدا فهو لا يتطلب وقت كثير وبجانب هذا يمكن أن يتم تشكيل هذا البسكويت بالشكل المرغوب فيه سواء علي شكل دوائر أو أصابع وغير ذلك. مكونات عمل بسكويت الشاي المقرمش ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف كوب كبير من الحليب البودر.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثلاث بيضات.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش في البداية قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ويتم تجهيز صينية خبز وندهنها بالزيت أو بالسمنة.

وبعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث بيضات ويتم إضافة كوب واحد كبير من السكر البودر ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

وقومي بتشغيل الخلاط لتجانس كل هذه المكونات مع بعضها ونضيف بشكل تدريجي نصف كوب كبير من الزيت النباتي مع الإستمرار في الخلط.

ونستمر في خلط المكونات مع بعض لكي نحصل على خليط كثيف وناعم ويكون له قوام ناعم وكريمي ثم نحضر طبق عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ونقوم بوضع نصف كوب كبير من الحليب البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليب المكونات الجافة مع بعض.

وقومي بإضافة خليط البيض إلى خليط الدقيق ويتم عجن جميع المكونات مع بعضها للحصول على عجينة متماسكة وطرية.

ويتم تشكيل البسكويت على حسب الرغبة ونضعهم في الصينية ثم نقوم بإدخالها في الفرن ونتركه ليكون لونه ذهبي ومقرمش.

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