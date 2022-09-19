خفيف هش كالقطن .. طريقة عمل خبز الحليب المغذي للاطفال بمكونات بسيطة سهل وسريع

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عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الحليب في المنزل، إن أفضل ما يمكنك تقديمه لأطفالك هو المعجنات المنزلية التي تقومين بتحضيرها بنفسك في المنزل وليس ما تحصلين عليها أو يقوم بشرائها الأطفال من المحلات والمخابز، فخبز الحليب هو خبز هش وطري يشبه العيش الفينو في قوامه قليلًا ولكنه أكثر فائدة منه حيث أنه يتم تحضيره من الحليب ولا شك في أن الحليب من أكثر المشروبات أهمية في حياتنا وخاصة في حياة الأطفال التي لا يزال جسمها يكبر فالحليب يقوي الجسم والعظام بشكل خاص. طريقة عمل خبز الحليب في المنزل مكونات عمل الوصفة:- كوب كبير من الحليب السائل.

كيس من الخميرة البيرة أو الفورية.

كوب ونصف صغير من السكر الأبيض.

حليب بودرة ودقيق أبيض منخول.

رشة ملح وكوب زبدة صغير.

حبة كبيرة من البيض. خطوات عمل حليب الخبز الهش القطني:- اخلطي الخميرة والسكر والحليب سواء السائل أو البودرة مع البيضة واخفقي كل المكونات مع بعضها بواسطة المضرب اليدوي.

صبي الدقيق المنخول بشكل تدريجي مع العجن حتى تتكون العجينة وقومي بتغطيتها بشاش أو غطاء قوي واتركيها في الغرفة لمدة ساعة تقريبًا حتى تختمر.

يمكنك تشكيل شكل العجينة إما على هيئة رول أو تركها وتقطيعها إلى مربعات ثم قومي بدهن صينية بأوراق الزبدة وافردي عليها العجينة بواسطة النشابة.

غطي الصينية مرة أخرى لمدة ساعة ثم سخني الفرن قبل وضعها بمدة خمس دقائق وقومي بدهن سطح العجينة بالبيض حتى يتم تلميعه.

بعد ذلك أدخلي الصينية إلى الفرن وأغلقي الباب عليها ثم قومي بإخراجها بعد نصف ساعة حتى تنضج واتركيها تبرد وابدئي في تقديمها. ما هي فوائد الحليب للجسم؟ يحتوي الحليب على الكالسيوم الذي يقوي العظام سواء عظام القدمين أو الأسنان فهو ضروري للأطفال.

كما أنه غني بالريبوفلافين الذي يساهم في نمو الطفل ومن الأفضل تناوله للمرأة الحامل والمرضعة لتقوية الجنين وإسراع نموّه.

وكذلك فإن الحليب غني بالفسفور الذي هو عامل أساسي في كل عمليات الجسم البيولوجية وغني أيضًا بنسبة كبيرة من فيتامين ب12 وفيتامين د والكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم.

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