أعملي السجق الاسكندراني الأصلي بالتتبيلة السرية بطعم ألذ وأضمن من المحلات

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عمر شويل - جدة السجق الإسكندرانى من الوجبات التى يتم تحضيرها سريعا فلا تأخذ وقت فى تحضيرها لأن طريقة عمل السجق الإسكندرانى سهلة جدا، وحتى مكوناته تتوافر فى كل مطبخ وتتوافر فى جميع الأسواق بأسعار بسيطة فكل ما نحتاجه لعمل السجق الإسكندرانى هو البصل والطماطم والفلفل الأخضر وهريسة الشطة وزيت الزيتون فالسجق الإسكندرانى من الوجبات الخفيفة التى يقبل على تناولها جميع الناس الكبار وأيضا الصغار الذين يفضلون تناول السجق فى ساندويتشات مع شرائح الخس والكاتشب والخيار والطماطم فى وجبتهم المدرسية، وتقوم السيدات بعمل السجق الإسكندرانى فى وجبة الغذاء بجانب طبق من المكرونة ويكثر تناوله فى وجبة العشاء بجانب طبق من البطاطس المحمرة، ويقدم طبق السجق الإسكندرانى للضيوف فى المناسبات والعزومات، ويمكن عمل السجق فى صلصلة الطماطم، والعديد من الناس يضيفون قطع السجق المحمر إلى الكثير من الأكلات مثل الفول المدمس وإلى البيض المقلى والبيتزا والكريب والفطائر فالسجق من الأكلات الشعبية التى لها شهرة كبيرة فلا يخلو أي منزل من وجود السجق لأن له طعم لذيذ وشهى وله مذاق رائع. مكونات عمل السجق الإسكندرانى إثنين ثمرة من البصل المقطع

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

كوب من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من هريسة الشطة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

نصف كيلو جرام من السجق البلدى

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة طريقة عمل السجق الإسكندرانى أولا نقوم بوضع مقلاة بها زيت على نار متوسطة ثم نضع بها السجق المقطع ويتم قلى وتحمير السجق جيدا ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير قدر وبه زيت زيتون ثم نرفعه على نار متوسطة ثم نضع به البصل ويتم التقليب حتى يذبل البصل ويصبح لونه ذهبى.

ثم يتم وضع صلصلة الطماطم مع كوب من الماء والفلفل الأخضر وهريسة الشطة والملح والفلفل الأسود المطحون وبهارات اللحمة.

ثم يتم تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض، ونتركها حتى تغلى، وبعد ذلك نقوم بوضع السجق المقطع المقلى فى الصلصة مع التقليب جيدا، ونتركها تغلى لمدة خمسة عشر دقيقة مع تهدئة النار وتغطيته جيدا بإحكام.

وبعد نضج السجق نقوم برفعه من على النار ثم نقوم بسكبه فى طبق التقديم ويقدم السجق الإسكندرانى ساخن، وهذه الطريقة سوف تنال إعجاب أفراد أسرتك بأجمل وأطعم سجق، وبألف صحة وهنا.

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