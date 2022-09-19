نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين السحرية لتنعيم وتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وصفة مجربة وفعالة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفازلين الطبي من المستحضرات التجميلية التي تعمل على إطالة الشعر بشكل كبير لان الاهتمام بالشعر من الامور بالغة الاهمية لان الشعر يمثل زينة وجمال المرأة وهو الذي يجعل الفتيات بشكل جميل ورائع خاصة الشعر الطويل والناعم، لذلك ننصح الفتيات بالعمل على الإهتمام بالشعر لجعلهم يظهرون بإطلالة جميلة وجذابة، ويعتبر الشعر الطويل من افضل انواع الشعر لانه هو الذي يجعل الفتيات يظهرون بشكل رائع، ولإطالة الشعر للفتيات الذين يعانون من مشكلة الشعر القصير يقومون بالذهاب إلى بعض الأطباء المتخصصة التي تعمل على وصف بعض العلاجات التي تعمل على إطالة الشعر بشكل ملحوظ ولكن من المعروف ان تلك الوصفات والعلاجات التي تعمل الفتيات على إستخدامها من قبل هؤلاء الاطباء تعتبر غالية الثمن ولا تشتطيع العديد من الفتيات بإستخدامها، حيث تعتبر وتتواجد بعض الوصفات الطبيعية التي يمكننا إستخدامها كوصفات بديلة عن إستخدام العلاجات الطبية، وتعتبر وصفة الفازلين الطبي الذي يمكننا إدخاله مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي يكون لها نتائج مبهرة وخلال اقل وقت ممكن ويصبح الشعر طويل وكثيف مثل الهنود تماما، وسوف نقدم إليكي عزيزتي طريقة عمل وصفة الفازلين الطبي لإطالة الشعر ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الوصفة للحصول على نتائج مذهلة. مكونات عمل وصفة الفازلين لإطالة الشعر خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

حبة واحدة من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض. طريقة عمل وصفة الفازلين الطبي لإطالة الشعر قومي بتحضير وعاء وضعي به حبة واحدة من البيض وقومي بخفقه جيدا ثم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وعليكي بتقليب هذه المكونات مرة اخرى ببعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بتمشيط الشعر جيدا وعليكي بتدليك فروة الرأس بتلك الوصفة الجبارة التي قومنا بتحضيرها وعليكي بتدليك فروة الرأس لمدة خمسة دقائق.

بعد ذلك اتركي تلك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وعليكي بتجفيفة.

كرري إستخدام تلك الوصفة السحرية ثلاث إلى اربع مرات في اليوم وخلال عشرة ايام فقط سوف تبدأ النتائج في الظهور ويصبح الشعر طويل وبالنتيجة التي ترغبين في الوصول إليها.

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