نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحضير كريم النشا والقهوة لتفتيح الوجه والحصول على بشرة نقية وصافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من البنات والسيدات من البشرة الداكنة وذلك بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة وعوامل البيئة الأخرى التي تضر البشرة، ولجأ الكثير منهم استخدام مستحضرات تجميل لتفتيح البشرة وربما تحتوي هذه الكريمات على مواد كيميائية تضر البشرة، لذلك يفضل الكثير من السيدات تحضير كريمات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية وموجودة في البيت، وتعتبر كريمات القهوة من أفضل أنواع الكريمات. مقادير عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة ملعقتان كبيرتان من مسحوق البشرة

ملعقة واحدة من النشا

ملعقة واحدة من ماء الورد

ملعقة واحدة من اللبن البودرة

نصف ملعقة من جل الصبار

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو

نصف ملعقة من الجلسرين طريقة عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء عميق ونضع به ملعقة مسحوق القهوة وملعقة النشا وملعقة اللبن البودرة ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة ماء الورد تدريجيا إليها مع التقليب حتى نحصل على القوام متماسك وليس سائلا.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به كمية من الماء الساخن ونضع وعاء الكريم به مع التقليب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نترك الكريم حتى يبرد ونقوم بإضافة نصف ملعقة زيت اللوز الحلو ونصف ملعقة جل الصبار ونصف ملعقة الجلسرين مع تقليب المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى تمتزج.

بعد ذلك نضع الكريم في علبة نظيفة، ثم نضع كمية منه على البشرة مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين ونقوم بتركه على البشرة لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بفرك البشرة ونغسل البشرة بالماء الفاتر للتخلص من باقي الكريم. مقادير عمل كريم النشا والقهوة للبشرة في المنزل ملعقة من مسحوق القهوة

ملعقة من النشا

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من دقيق الشوفان طريقة عمل كريم النشا والقهوة للبشرة في المنزل نحضر وعاء ونضع به النشا ومسحوق القهوة وزيت جوز الهند ودقيق الشوفان ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نوزع الخليط على البشرة وندلكها ونتركها لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء البارد ونضع لها المرطب المناسب.

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