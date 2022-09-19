نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل عجينة الحليب القطنية الهشة واللذيذة في المنزل بسهولة بمكونات اقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ان المخبوزات من المأكولات الخفيفة التي يحبها الكثير من الأشخاص، يتناولونها بكثرة وخصوصًا في المساء لخفتها، ويوجد طرق عديدة لتحضير عجينة الحليب القطنية، وكذلك يوجد عدد كبير من أنواع المخبوزات المختلفة، وكذلك يوجد حشوات كثيرة يتم وضعه في عجينة الحليب القطنية، منها الحادق والحلو، وأطعم كثيرة مختلفة، وهي مميزة جدًا الأشخاص حيث أن الحليب يجعلها ذات طعم مميز، وذات رائحة جذابة، ومكونات تحضير عجينة الحليب بسيطة ومتوفرة لدى كل سيدة في المطبخ، ويتم تحضيرها بسهولة، وهي سهلة وبسيطة في التحضير، وتريد السيدات معرفة طريقة صحيحة لتحضير عجينة الحليب القطنية بخطوات بسيطة وتعطي نتائج جيدة.

مكونات تحضير عجينة الحليب القطنية في المنزل

المكونات التي يتم استخدامها في تحضير عجينة الحليب القطنية بسيطة وهي:

عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب كبير من اللبن الدافئ.

خطوات تحضير عجينة الحليب القطنية بالمنزل

يمكنك تحضير عجينة الحليب القطنية بطريقة سهلة وبسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية: