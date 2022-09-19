نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل عجينة الحليب القطنية الهشة واللذيذة في المنزل بسهولة بمكونات اقتصادية في المقال التالي
عمر شويل - جدة ان المخبوزات من المأكولات الخفيفة التي يحبها الكثير من الأشخاص، يتناولونها بكثرة وخصوصًا في المساء لخفتها، ويوجد طرق عديدة لتحضير عجينة الحليب القطنية، وكذلك يوجد عدد كبير من أنواع المخبوزات المختلفة، وكذلك يوجد حشوات كثيرة يتم وضعه في عجينة الحليب القطنية، منها الحادق والحلو، وأطعم كثيرة مختلفة، وهي مميزة جدًا الأشخاص حيث أن الحليب يجعلها ذات طعم مميز، وذات رائحة جذابة، ومكونات تحضير عجينة الحليب بسيطة ومتوفرة لدى كل سيدة في المطبخ، ويتم تحضيرها بسهولة، وهي سهلة وبسيطة في التحضير، وتريد السيدات معرفة طريقة صحيحة لتحضير عجينة الحليب القطنية بخطوات بسيطة وتعطي نتائج جيدة.
مكونات تحضير عجينة الحليب القطنية في المنزل
المكونات التي يتم استخدامها في تحضير عجينة الحليب القطنية بسيطة وهي:
- عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من الدقيق.
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف ملعقة كبيرة من لبن البودرة.
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.
- نصف كوب من الماء.
- نصف كوب كبير من اللبن الدافئ.
خطوات تحضير عجينة الحليب القطنية بالمنزل
يمكنك تحضير عجينة الحليب القطنية بطريقة سهلة وبسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- نقوم بوضع الخميرة والسكر في مقدار نصف كوب من الماء يكون دافيء ثم نقوم بتقليبه حتى تذوب ونتركها حتى تتفاعل.
- نقوم بنخل الدقيق ووضعه في إناء، ونضع عليه البيكنج بودر والملح ونقوم بتقليبه وذلك بالملعقة.
- نقوم بذوبان الزبدة ثم نضعها على الدقيق ونقلبها جيدًا حتى يتشرب الدقيق بالكامل الزبدة.
- نقوم بإضافة الماء الذي به خميرة على الدقيق، ثم نقوم بإضافة الحليب الدافيء ونقوم بالعجن الجيد والذي قد يستغرق خمسة عشر دقيقة حتى تصبح العجينة لينة.
- نقوم بتغطية العجينة وذلك باستخدام كيس نظيف نقوم بفتحه وفرده على العجينة، ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة حتى تخمر.
- ثم نقوم بعجن العجينة مرة أخرى وبعد ذلك نقوم بتغطيتها وتركها لمدة ستون دقيقة حتى تخمر.
- يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة واستخدامها
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