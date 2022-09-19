طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ وسر التتبيلة لطعم جنان

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عمر شويل - جدة نستعرض مع حضراتكم اليوم طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ بمكونات ومقادير بسيطة جداً، وبطعم وريحة لا تقاوم، حيث أنها من الوصفات المميزة والأساسية في كل بيت مصري، ويتم طلبها بشكل دوري من الآباء والأولاد، وخاصة لاحتوائها علي جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ونقدم لكم الطريقة علي وصفة أشهر الشيفات المصرية والعالمية، والتي تحضر بتتبيلة سرية خاصة تكسبها المذاق المميز.

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ

ولأن صينية البطاطس لها العديد من الفوائد الهامة منها احتوائها علي ألياف تساعد علي الهضم وتمنع الاصابة بالامساك المزمن، كما تحتوي علي البروتينات التي تعزز من نمو العضلات، ولذلك تعتبر من الوصفات المفيدة والأساسية في سفرتك اليوم، ويمكن تحضيرصينية بطاطس بالفراخ عن طريق المكونات التالية.

مكونات صينية البطاطس بالفراخ:-

1 فرخة مقسمة إلي 4 قطع.

شرائح جزر متوسط الحجم

شرائح فلفل اخضر.

2 حبات طماطم شرائح

ثوم مفروم

كوب ماء دافئ كبير

3 حبات بطاطس شرائح

3 حبات بصل شرائح

زيت زيتون

بهارات ” ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة ناعمة وقرفة مطحونة، وكاري وبهارات دجاج”.

خطوات تحضير صينية بطاطس بالفراخ