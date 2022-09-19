نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للبثور السوداء في البشرة بوصفة مذهله وطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات ذات البشرة الدهنية من ظهور البثور السوداء في بشرتها بكثرة وخاصة في الوجه والتي تجعلها تبدو بمظهر غير مرغوب فيه، فالبثور السوداء هي حبوب في الوجه تظهر باللون الأسود وهي نتيجة لتراكم خلايا الجلد الميت لإفراز البشرة الدهنية الكثير من الدهون خاصه في منطقه الانف ،وأيضاً نتيجة لعدم الاهتمام بتنظيف البشرة باستمرار فتزيد نشاط البكتيريا علي البشرة مما يؤدي إلى تهيج البشرة ، لحدوث تغيرات هرمونيه في الجسم والتي تسبب في زيادة أفزاز الدهون وخاصه في مرحله المراهقة وأثناء فترة الحيض ،فاليك في هذا المقال اهم الوصفات الطبيعية لعلاج بثور البشرة والتخلص منها بشكل سريع

ابرز الوصفات الطبيعية للتخلص من البثور السوداء

ماسك العسل وبياض البيض

يعتبر العسل من العناصر الفعالة في ترطيب البشرة وإعطاءها النضارة والحيوية ،وأيضاً بياض البيض له فعاليه مذهلة لشد البشرة وخاصه الدهنية

امزجي معلقتين من العسل النحل مع بياض بيضة واحده حتي يتم التجانس. اغسلي وجهك جيدا قبل وضع الماسك بالماء . ضعي الماسك علي بشرتك مده 20 دقيقه حتي يصبح مشدوداَ ثم قومي لشطفه بماء فاتر واحصلي علي نتيجه رائعه

ماسك النشا والخل

النشا له دور فعال في امتصاص الدهون الناتجة من أفزاز البشرة لها ، وأيضاً الخل يعمل علي التخلص من الجلد الميت المسبب لاسمرار البشرة وتفتيح لونها.

تمزج معلقه كبيره من النشا مع كميه مناسبه من الخل حتي تصبح عجينه متماسكه. توزع العجينة برفق علي منطقه البثور السوداء وتترك مده 20 دقيقه. يشطف الوجه بماء بارد جيدا لإزالة بقايا الماسك من الوجه.

يفضل تطبيق الماسكات مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً للحصول علي نتيجة رائعه وفعاله.

ماسك الخميرة والماء

الخميرة من العناصر الطبيعية التي تستخدم كمقشر للبشره وإزالة الجلد الميت والأوساخ بها، وأيضاً لها دور فعال في اعتدال درجه حموضه البشرة، واليك خطوات عمل الماسك.

امزج معلقتين كبيرتين من الخميرة مع معلقتين من الماء الدافئ لتشكيل عجيبة. قوم بتطبيق العجينة برفق علي منطقه البثور السوداء مدة 30 دقيقه. يغسل الوجه جيدا بماء فاتر ثم يجفف.

الوقاية من البثور السوداء