نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رهيبه لتطويل الأظافر وتقويتها بمكونات من المنزل النتيجة وهمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الأظافر من أحدي عوامل جمال يد المرأة، لذلك فاعتناء المرأة بأظافرها أمر مهم جداً بالنسبة لها، فالعديد من النساء تعاني من ضعف وهشاشة الأظافر مما يؤدي إلي كسرها بسهولة، فهناك العديد من الأسباب منها ضعف التغذية والنظام الغذائي الغير صحي ،فتلجأ النساء إلي الوصفات للحفاظ علي أظافرها وجعلها قوية وطويله، ومنها الوصفات مثل مستحضرات التجميل الصناعية والتي تساعد علي تقوية و تطويل الأظافر بشكل سريع ولكن الإفراط في استخدامها قد يعرض الأظافر للتآكل ،وأيضاً يوجد وصفات طبيعية متوفر مكوناتها في المنزل فهي أكثر آمناً علي الأظافر، إليك في هذا المقال بعض المكونات والوصفات الطبيعية لصحة أظافرك.

وصفات طبيعيه للتطويل الأظافر والاعتناء بها:

عصير الليمون:

عصير الليمون غني بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ج، والذي بدوره يسهم في تقوية وإطالة الأظافر بشكل سريع ومثالي، كما إنه يعطي الأظافر لوناً فاتحاً نضراً ،فاليك خطوات استخدام عصير الليمون:

احضري قطعة من القطن واغمسيها في عصير الليمون ثم ضعيها عالي الأظافر مع استعمال مرطب مناسب لنوع بشرة اليد، للحصول علي أفضل النتائج يمكنك تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً. مع إضافة معلقتين من زيت الزيتون إلي بعض قطرات من عصير الليمون وتسخينها لمدة خمس ثواني، ومع تدليك الأظافر مدة ربع ساعة إلي نصف ساعة، فقد تحصلين علي نتيجة مذهلة لأظافرك.

خل التفاح:

فخل التفاح يحتوي علي عناصر تقضي علي الفطريات، لذلك يستخدم خل التفاح لعلاج الالتهابات الفطرية للأظافر والتي يساعد علي منح الأظافر صحية وقوية. مع إضافة الماء الدافئ للقليل من خل التفاح في وعاء كبير، ثم ضعي يدك وقدمك فيه ما يقارب نص ساعة، ثم قومي بالتدليك برفق وجففي يدك وقدمك جديداً.

زيت الثوم:

الثوم غني بمادة السيلينيوم والتي قد تساعد علي تقوية الأظافر ونموها بشكل أسرع وأقوي، فهناك عدة طرق لاستخدام زيت الثوم للأظافر منها :

قومي بفرم حبات الثوم وامزجيها جيداً مع بعض من زيت الزيتون الدافئ ثم قومي بتدليك أظافرك بالخليط جيداً وبرفق مدة عشرة دقائق، ويمكنك تكرار هذه الطريقة يومياً .

مداومة استخدام المرطبات والزيوت الطبيعية للبشرة بشكل عام وبالأظافر بشكل خاص بشكل يومي مع التدليك، قد يساعد علي تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية للبشرة والأظافر بشكل طبيعي، فتظهر نتيجة فعالة ومذهلة.

زيت جوز الهند: