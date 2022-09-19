نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخسيس وفقدان الوزن والحصول على جسم مثالي بدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخسيس وفقدان الوزن هو رحلة صعبة وطويلة لكن من الضروري البدء بها لتجنب العديد من الأضرار الصحية الناجمة عن السمنة، فقدان الوزن ليس فقط خسارة بعض الكيلوجرامات وتغيير شكل الجسم فهو يتضمن أيضا التخلص من كل المشاكل التي تصاحب الوزن الزائد وتحسين وظائف الأعضاء الداخلية والحماية من الأمراض شديدة الخطورة مثل المشاكل الخاصة بصحة القلب والأعصاب والمفاصل، يساعد فقدان الوزن على انتظام النوم وتحسينه، ويساعد أيضا على التنفس بشكل سليم وصحي، والوقاية من مرض السكري والعلاج منه، نقدم لك العديد من الوصفات الطبيعية المجربة التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

التخسيس وفقدان الوزن:

الامتناع عن تناول الطعام لا يؤدي لفقدان الوزن بل يجعل المعدة تخاطب الجسم لتحويل أي طعام لدهون مضاعفة، ويعطل ماكينة الحرق داخل جسم الإنسان، الطريقة الأفضل لإنقاص الوزن هو اتباع نظام غذائي صحي وتنظيم وجبات الطعام.

رِقابة على الذات وعدم الاستسلام وأن تكون هناك إرادة حقيقية في تغيير طريقة تناول الطعام.

لا تتوقع تحسن سريع في الوزن إنما تحتاج من 8 شهور إلى سنة لكي تصل للوزن المثالي.

تقليل كميات الطعام التي تتناولها والسعرات الحرارية على مدار اليوم، تناول الطعام الغني بالفيتامينات والمعادن خاصة البروتين.

تناول الطعام بهدوء وببطء يساعد على الشعور بالشبع المبكر وتقليل السعرات الحرارية.

شرب الكثير من الماء قبل تناول الطعام يساعد على الشعور بالشبع.

وصفة الشاي الأخضر لخسارة الوزن:

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة ويساعد علي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين وظائف المخ، وإنقاص الوزن وخسارة البطن بشكل ملحوظ.

طريقة تحضير الشاي الأخضر:

كوب من الماء المغلي.

يوضع ظرف من الشاي الأخضر في الكوب ويضاف إليه أوراق النعناع الطازجة.

ثم يتم إضافة عصير الليمون.

تكرار الوصفة يوميا في الصباح.

وصفة خل التفاح للتخسيس:

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي له خواص مضادة للسمنة، مما يجعله مفيد لتقليل الوزن.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من العسل الأبيض (أختياري).

تكرار الوصفة مرتين يوميا مرة عند الاستيقاظ ومرة قبل النوم.

وصفة القرفة لفقدان الوزن:

القرفة معروفة منذ سنوات بخصائصها العلاجية والمفيدة لصحة الإنسان، القرفة تساعد على الحماية من مرض السرطان، ودورها الفعال في التخلص من الوزن الزائد.