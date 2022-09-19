كولاجين صاروخي… كريم لبان الدكر الجبار للقضاء على التجاعيد والترهلات نهائيا

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عمر شويل - جدة إليكم أهم فوائد كريم لبان الدكر للبشرة والجلد، فاللبان الذكر يسميه البعض اللبان المعجزة حيث أنه قد يعمل على تحقيق الكثير من المعجزات بالنسبة للبشرة ويغنيك عن استخدام أي مكوّن آخر على بشرتك، فالبشرة تبهت أحيانًا وتصاب بوجود بقع داكنة عليها وندوب كثيرة وتشكو الكثير من الفتيات من ذلك، إذ أنه يمكنك استخدام الكثير من كريمات التفتيح الكيميائية التي قد تضر بشرتك ولكن يمكنك استخدام كريم بديل قد يعمل على إعطائك أكثر ما قد يمكنه أي كريم آخر. ما هي فوائد كريم لبان الدكر للبشرة؟ يعمل اللبان الذكر على شد ترهلات الوجه مثل اللغد والخدود الكبيرة.

يتغلب على تجاعيد البشرة ويعمل على إخفاء خطوط الوجه الدقيقة.

ينقي البشرة من البكتيريا والشوائب الضارة لاحتوائه على نسبة من مضادات البكتيريا.

غني بمضادات الأكسدة فيمكنه التخلص من التهابات البشرة والحروق والندوب.

يهدئ احمرار البشرة والحكة التي قد تصيبها لوجود ناموسة أو ذبابة عليها.

يقضي على بثور الأنف والرؤوس السوداء التي قد تظهر على مسام البشرة وخاصة الأنف.

يوّحد لون الجلد ويخلصه من أي تصبغات وألوان قد تؤثر في لونه الطبيعي وبياضه.

يعالج الكثير من مشاكل الجلد المختلفة مثل مرض الصدفية والأكزيما. وصفة كريم اللبان الذكر لتفتيح البشرة المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:- كمية وفيرة من اللبان الذكر.

كوب كبير من الماء الدافئ.

عصير ليمون.

نشا ذرة.

ماء ورد. خطوات عمل وصفة لبان الذكر والنشا للبشرة:- ضعي اللبان الذكر مع الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم قومي برفعه واتركيه حتى برد تمامًا.

أضيفي باقي المكونات إلى اللبان الذكر المغلي وقلبيه جيدًا ويمكنك طحنه داخل الخلاط الكهربائي حتى يصبح كريم طري وناعم.

اشطفي بشرتك جيدًا قبل استخدام الكريم حيث أنه من الضروري تطبيقه على بشرة خالية من أي شوائب وأتربة ويتم تطبيقه على جلد نظيف.

ابدئي في فرده بيديك بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين على الأقل ثم قومي بتركه على بشرتك أكثر من عشر دقائق حتى تستفاد منه البشرة بشكل كامل ثم قومي بغسلها. غسول لبان الذكر لشد وتفتيح البشره استمري في استخدام غسول لبان الدكر.

احضري كميه من لبان الدكر مع كوب من الماء والقليل من ماء الورد .

ضعي المكونات في وعاء علي النار حتي الغليان ثم يترك ليبرد

ضعي المكونات في زجاجة واغسلي بشرتك في الصباح والمساء من هذا الغسول

بالاستمرار في استخدام غسول لبان الدكر تلاحظي تفتيح البقع الداكنة وشد البشره وجعل الجلد أكثر رطوبة وحيوية.

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