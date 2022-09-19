نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هش واقتصادي ومقرمش.. بسكويت الخلاط السريع مع أحلى كوب شاي ودللي نفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أسرع وصفات عمل البسكويت التي يمكن تحضيرها في المنزل هو بسكويت الخلاط السريع والذي يتميز بقوامه الناعم وطعمه المثالي الذي يشبه الجاهز، كما أن مكونات تحضيره تتوفر في المنزل، ويمكن تشكيله حسب الرغبة وبأشكال متعددة وتزيينه بالشوكولاتة المذابة أو تقديمه سادة وفيما يلي سوف نوضح طريقة تحضيره.

بسكويت الخلاط السريع

لكي نقوم بتحضير بسكويت الخلاط السريع سوف نحتاج إلى مكونات بسيطة وهي:

2 بيضة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة ملح، وملعقة صغير بكينج بودر، ومعلقة صغيرة بشر برتقال أو بودرة عصير البرتقال، كوب إلا ربع زيت، وكوب إلا ربع سكر، وكوب إلا ربع نشا، و3 أكواب وربع من الدقيق، وللزيين سوف نحتاج 100 جرام شوكولاتة، ومعلقتين كبيرة زيت.

ثم نضع في الخلاط البيض والفانيليا والملح والسكر وبشر البرتقال وتخفق المكونات جيدًا حتى تمتزج مع بعضها البعض، ثم نضع الزيت ونستمر في الخفق.

نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها وهي الدقيق والنشا والبيكنج بودر، ثم نضع المكونات السائلة على المكونات الجافة ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وسهلة في التشكيل.

نقطع العجينة كرات حجمها صغير ثم نرسم خطوط رفيعة عليها للتزيين، ثم نضعه في صينية مدهونة بالزيت، ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 وإخراجها عند تمام النضج.

نذوب الشوكولاتة ونضع البسكوت فيها ثم يدخل الثلاجة ليتماسك.

تحضير بسكويت سهل وسريع

يمكن تحضير بسكويت سريع في الخلاط من خلال اتباع الخطوات التالية:

إحضار 3 أكواب من الدقيق، وكوب من السكر البودرة، وكوب إلا ربع سمن، معلقة صغيرة من النشادر، ونصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر، نصف كوب ماء أو لبن، وفانيليا و 3 بيضات.

نخفق السمن مع السكر ثم نضع البيض والفانيليا، ثم الدقيق والنشادر والبيكنج بودر ونعجن حتى يمتزج الدقيق مع المكونات، ثم نضيف اللبن تدريجيا حتى تصبح عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل البسكويت حسب الرغبة ويوضع في صينية مدهونة زيت وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح طريقة تحضير بسكويت الخلاط السريع وبمكونات سهلة وموجودة في كل بيت، وهو يعتبر بسكويت له مذاق مميز للتقديم مع الشاي أو القهوة ولا يحتاج تحضيره سوى عشر دقائق فقط عليك بإتباع الخطوات السابقة.