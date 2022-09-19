نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا ولبان الذكر الرهيب: معجزة في التخلص من التجاعيد والحبوب ويفتح البشرة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد جاءنا لنقدم النشا ولبان الذكر الرهيب , حيث يعد ماسك رائع جدا لبشرة يخلص من التجاعيد المبكرة يترك البشرة مشدودة ورائعة ويعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير جدا ويساعد على التخلص من الحفر التي بالوجه من أثار الحبوب ويجعل البشرة صافية جيداً وجميلة جدا. ومن أكثر الأشياء التي تبحث عنها المرأة هي نضارة البشرة وحيويته حتي تبدو جميلة جدا في كل وقت معنا لبان الذكر الذي يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد اللون ويخلص من الحفر التي بالوجه من أثار حبوب الوجه ويخلصك أيضا من الندبات التي تظهر في الوجه من أثار جروح أو عمليات جراحية ويجدد خلايا البشرة عن طريق تقشير البشرة ويخلصك من السواد حول الفم والعينين وكل مكونات الماسك رائعة جدا من خلال مقالنا هذا من موقع ثقفني نقدم طريقة عمل النشا ولبان الذكر الرهيب لبشرة خالية من التجاعيد بكل سهولة ونتائج مبهرة للغاية2022.

مكونات عمل النشا ولبان الذكر الرهيب للحصول علي بشرة خالية من التجاعيد والحبوب

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

١ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة صغيرة من الملح.

١ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير

معنا اليوم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر كوب ونضع فيه ملعقة كبيرة من لبان الذكر مع ملعقة كبيرة من حبة البركة ونضع عليه كوب من الماء الساخن المغلي ونقلب ويغطي نتركه لمدة ساعة. بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من القهوة ونقلب جيداً. ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يذوب المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً نضع علي الخليط من ماء منقوع لبان الذكر وحبة البركة حوالى ثلاثة ملاعق تقريباً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم خفيف قليلاً. الأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

معنا الأن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كما يلي:-