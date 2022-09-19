نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق بس…هعلمك طريقة عمل البيتزا من الصفر بمكونات موجودة في بيتك ومقادير مظبوطة 100% مش هتبطلها تعمليها كل يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا من الصفر بمكونات موجودة في بيتك ومقادير مظبوطة 100%، الكثير من ربات البيوت يبحثون عن افضل طرق عمل البيتزا في المنزل بدلا من شراء البيتزا من الخارج، وتحلم فهناك العديد من ربات البيوت يبحثن عن كيفية عمل البيتزا في المنزل كما لو أنها مصنوعة في المطعم وتعطيهم نفس المذاق الرائع التي تأتي به البيتزا من المطعم، حيث يعتمد الكعك بشكل كبير على نوع العينة التي يتم صنع البيتزا منها، وفي هذا المقال ستتعرفون على طريقة عمل البيتزا بالطرق الصحيحة بمقادير صحيحة حتى تصبح البيتزا مثل البيتزا التي تأتي من المطعم. طريقة عمل البيتزا من الصفر بمكونات موجودة في بيتك هذه المقادير تكفي لعمل بيتزا واحدة فقط، والمقادير هي: مقادير البيتزا سوف نحتاج إلى كوب كبير من الدقيق.

كذلك نحتاج إلى نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون للأكل.

بالاضافة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة.

وجبنه موتزاريلا ومن الأفضل أن تكون الجبنة الموتزاريلا مبشورة.

تقومين بعد ذلك بإضافة الطعم الذي تريدينه فمن الممكن أن تضيفي شرائح البسطرمة والسجق حسب رغبتك.

توابل مجففة

وربع ملعقة من الفلفل الحار. طريقة عمل البيتزا في البيت نقوم أول شيء بخليط الماء والدقيق داخل العجانة نتركهم داخل العجانة لمدة دقيقة.

ومن الممكن أن كان لا يوجد عجانة أن تستخدمي يدك في العجن، واستمري في العجن حتى تحصلين على كرة من العجين.

بعد ذلك تقومين بإضافة كوب من الماء.

أو من الممكن أن تقومي بإضافة الدقيق حسب رغبتك للحصول على القوام الصحيح الذي تريدينه.

ومن اللازم أن تكون العجينة طرية وغير لزجة.

نبدأ بتسخين الشواية الموجودة في الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

نضع الدقيق على سطح متساوي ونبدأ في فرش العجينة وبعد ذلك نقوم بفركها بشكل جيد.

نضع البيتزا في مقلاة ومن الأفضل أن تكون المقلاة مدهونة بالسمن، أو الزيت حتى لا تلتصق العجينة بالمقلاة وتحترق البيتزا من الأسفل ونبدأ في وضعها في الفرن.

نقوم بوضع المقلاة أول شيء على النار حتى يستوي الجزء السفلي من البيتزا أولا.

نبدأ في وضع الاضافات الخاصة بالبيتزا على البيتزا.

نترك البيتزا على النار حتى تتحول الحواف الخاصة بها إلى اللون البني.

بعد ذلك نقوم بوضع المقلاة تحت الشواية، وننتظر حتى تستوي البيتزا اسفل الشواية.

بعدما نلاحظ أن البيتزا قد استوت نقوم باخراجها من الفرن وإضافة الاضافات غلبها مثل الكاتشب لو المايونيز وتقدم ساخنة للعشاء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 10 دقائق بس…هعلمك طريقة عمل البيتزا من الصفر بمكونات موجودة في بيتك ومقادير مظبوطة 100% مش هتبطلها تعمليها كل يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.