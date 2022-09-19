نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل مصيدة للذباب والناموس بطريقة بسيطة، بزجاجة بلاستيك واحدة خلصي منزلك بالكامل من الناموس والذباب نهائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل مصيدة للذباب والناموس بطريقة بسيطة ، عمل مصيدة للذباب والناموس في المنزل ليس صعبًا كما تتخيلين، لأن هذا الغرض مهم جدا في كل منزل، وعليه فمن الواجب أن تتمكني من صنعها لحماية منزلك وأسرتك من الأضرار التي تصيبهم، وكذلك إبعاد المناطق المهمة كالمطبخ عن التلوث الذي يحدثه الذباب، وإبعاد الناموس عن الأسرة، لأنه لا يتركها ويجعل الأطفال لا يستطيعون النوم، بل ويصبحون عبوسين بسبب ما يتعرضون له، فاصنعي معنا تلك الأدوات واستفيدي منها لتحقيق الراحة.

عمل مصيدة للذباب والناموس بطريقة بسيطة

ستحتاج لزجاجة بلاستيكية فارغة، اغسليها ببعض الماء الدافئ قبل الاستخدام.

بالكتر أو المقص اقطعي الجزء العلوي منها، والمحتوي على الغطاء.

احتفظي بجزئي الزجاجة لأنهما سيتكاملان عما قريب.

الجزء العلوي المحتوي على غطاء الزجاجة يجب إزالة الغطاء عنه وقلبه.

ثم إدخاله في بقية الزجاجة، بحيث يصبح بمثابة قمع موضوع عليها.

ببعض الغراء ثبتي الجزئين في بعضهما، ويمكنك استخدام التدبيس، أو الحرارة.

يتم من خلال الفتحة الخاصة بالزجاجة اضافة سائل هو العامل الرئيسي للقضاء على المشكلة.

كيفية عمل السائل في مصيدة الذباب

ضعي بعض السكر في إناء ثم ارفعيه على نار هادئة.

بعد تسخين السكر نسبيًا ضعي عليه الماء، ثم انتظري الغليان.

اصبري حتى يصبح السكر مركزًا في الماء ثم اغلقي الموقد.

انتظري ليبرد الخليط ثم ابدأي بنقله للمصيدة.

بينما تسكبي خليط السكر تعمدي التنقيط على قمع المصيدة.

كي يتحول لعامل جذب يعلق فيه الذباب عند محاولة الوصول للسكر.

يمكنك استخدام طعوم مختلفة مثل اللحم، التفاح، وغيرها.

كما أنه بالامكان إبعاد النحل والحشرات الأخرى عن الفخ عبر إضافة قدر بسيط من الخل.

أين نضع مصيدة الذباب والناموس؟

يمكنك وضع المصيدة في مكان تصل إليه الشمس ويحتوي على إضاءة عالية، لأن هذا سيجعل الطعم يتعفن، ويصدر رائحة عالية الجاذبية للحشرات المقصودة.

كلما كانت الزجاجة تتمتع بالحرارة كلما جذبت الذباب والناموس أكثر، خاصةً أن الناموس يبحث عن ضحاياه حراريًا.

كذلك ثاني أكسيد الكربون فعال جدًا كعامل جذب، فتنفس في الزجاجة بضع مرات.

إن امتلأت الزجاجة بالحشرات تخلصي منها، واصنعي أخرى جديدة، واستمري على. ذلك لفترة حتى تنتهي المشكلة نهائيًا.

عمل مصيدة للذباب والناموس سهل وبسيط ويساهم في منحك منزلا نظيفًا.