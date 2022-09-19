نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا من اللبن، 3 مكونات بس وهتعملي أحلى جبنة هتكفيكي زي ما تحبي وتشكليها حسب اللي تحتاجيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا من اللبن، خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا لن تتطلب منك سوى تجهيز 3 عناصر فقط، فبالرغم من غلاء ثمنها إلا أنها الجبنة الأكثر روعة، وإقبالًا من الجميع، لأنها جبنة تعطي الطعام مظهر جذاب، وطعم لذيذ، وللحقيقة فإن الجبنة الموتزاريلا تدخل في كثير من الوصفات، وتمكنك من تحويل الوجبة العادية إلى وجبة لا يمكن أن يرفض أحد تناولها، فاستمتعي معنا بطريقة صنعها منزليًا. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا من اللبن تعتمد الجبنة على تطبيق الوصفة البسيطة مع تجهيز المكونات التالية: لبن كامل الدسم بكمية كبيرة، حوالي 4 كيلو.

عصارة الليمون بقدر كوب.

خل بنصف كمية الليمون. طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا في إناء واسع ضعي اللبن بالكامل على نار متوسطة.

بعدها أضيفي الليمون مع الخل، وقلبيهما جيدًا، وذلك قبل بدء الغليان.

التزمي بتحريك الخليط بدون توقف، على أن تقلبي بهدوء.

مع الزيادة في حرارة اللبن سيبدأ بالتكتل، وعليك الاستمرار في التقليب كما أنت.

عليك الآن وضع الشياطة أسفل الوعاء للحصول على توزيع أفضل للنار، وتهدئة أثرها كذلك.

لا تتوقفي عن تحريك الخليط مع ذلك، فالتحريك من أهم خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا.

حينما تصبح التكتلات أكبر ابدأي بضغطها على جوانب الوعاء، لتحويلها لقطع صلبة لا سوائل فيها.

ستلاحظي مع الاستمرار في ذلك أن القطع تصبح مطاطية أكثر، ويزداد حجمها.

القطع التي تصبح مطاطية عند جذبها اخرجيها من الخليط، وضعيها بالفريزر، لكن لا تنسي عصرها أولا.

بعدما تتجمد وتصبح صلبة ابشريها باستخدام المبشرة.

ويمكنك تشكيلها على الشكل الذي تريدينه حسب الوصفة التي ستتم إضافتها إليها. أسرار نجاح الجبنة الموتزاريلا الشياطة عامل مهم من عوامل نجاح الجبن لأنها توزع النار بشكل فعال مما يمنحك قطع مطاطة أكثر، وتكتلات كبيرة.

لا تخرجي قطعة الجبن من الوعاء على النار قبل تكونها صلبة، ومحاولة قطعها فتجدينها مطاطية، إن أخرجتها قبل ذلك لن تصبح جيدة.

كوني صبورة أثناء العمل للخروج بقطع تمط جيدًا لأن هذا هو الهدف الأساسي من جبن الموتزاريلا.

اعصري قطع الجبن منذ بداية تكتلها لكي تتخلصي من أي ماء موجود فيها، لكي تصبح متماسكة وجيدة حين استخدامها.

يمكنك تشكيل الجبن بأي طريقة ترغبينها، فسواء صنعتها على هيئة مبشور، أو أصابع فهي ستكون مناسبة حسب الوجبة التي توضع فيها.

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