نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رهيبة لتنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء وعن تجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من السيدات والبنات يبحثون بشكل دائم عن وصفة لـ تنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء بشكل نهائي، لأن هذه البثور تكون بمثابة مشكلة مؤرقه لدي العديد من الجنس الناعم حتي يحصلون علي بشرة نقية خالية من أي بثور أو حبوب لأن البثور سببها الأساسي هو تراكم الأوساخ والبكتريا علي البشرة ولا يتم تنظيف البشرة بالشكل الأمثل وبذلك ينتج عنها الرؤوس البيضاء ثم تصبح رؤوس سوداء ومن هنا سوف نقدم لكم وصفات طبيعية آمنه لتنظيف البشرة والتخلص منها بشكل طبيعي وبدون أي أثار جانبية.

وصفات تنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء

سوف نقدم لكم عدد من الوصفات الطبيعية التي تقوم بتغذية البشرة وترطيبها من جانب وتنعيمها ومن جانب أخر تعمل هذه الوصفات علي تنظيف البشرة بشكل عام وتنقيتها وإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت وسوف تلاحظين الفرق في وقت قصير والنتيجة مذهلة وسوف تنصحين أصدقاؤك بعمل تلك الوصفات.

الوصفة الأولي

عليك سيدتي إحضار ملعقة كبيرة من السكر الأبيض النقي أو السكر البني أن توفر عندك بالمنزل، ثم تضعي عليه عصير نصف حبة من الليمون ، ثم ضيفي عليهم ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة الاستخدام

كما ذكرنا من قبل عليك سيدتي وضع المكونات في بوله عميقة وخلط المكونات جيدا حتي يصبح الخليط متماسك، وقبل وضع الخليط علي الوجه عليك تعريض وجهك لبخار ماء أو غسل وجهك بماء دافئ أو تبليل قطنة بماء دافئ وتمشيتها علي الوجه بأكمله ثم وضع الخليط علي الأماكن التي بها رؤوس سوداء وبيضاء لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نأتي بفرشه أسنان نظيفة ثم نقوم بفرك الخلطة من علي الوجه بحركة دائرية لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بماء بارد وتنشيفه بفوطة قطنية، وعليك تكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

الوصفة الثانية

عليك سيدتي إحضار بوله عميقة ووضع بها معلقة كبيرة من الحمص المطحون، ثم نضع عليها معلقة من الشوفان المطحون، ثم معلقة كبيرة من عسل النحل، وأخيرا معلقة كبيرة من اللبن.

طريقة الاستخدام

عليك سيدتي مزج الخليط جيدا كما ذكرناه جعل مسامات البشرة تتفتح عن طريق غسلها بالماء الدافئ أو تمرير قطنة دافئة علي الوجه ثم وضع الخليط لمدة 15 دقيقة ثم فركة بفرشاة أسنان بطريقة دائرية ثم غسل الوجه بماء فاتر وتنشفه جيدا.

الوصفة الثالثة

نحضر إناء عميق نضع به كل من معلقة كبيرة من جل الصبار، نضيف عليها معلقة كبيرة من عسل النحل، ثم 5 قطرات من زيت شجرة الشاي من عند العطار.

طريقة الاستخدام

نضع المكونات علي البشرة ثم نتركها 5 دقائق ثم نستخدم فرشة الأسنان لتنظيفها بحركة دائرية ثم غسل الوجه بماء فاتر.