كيكة مالحة سهلة.. لمحبات التجديد ستندمي أنكِ لم تحضريها من قبل

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عمر شويل - جدة كيكة مالحة سهلة وسريعة يتم تحضيرها في 30 دقيقة، شيء تبحث عنه الكثير من السيدات، الكيكة المالحة واحدة من المخبوزات المبتكرة حديثًا، ونستخدم في تحضيرها العديد من الحشوات التي تعطيها مذاق مميز، فهي يمكن أن تعد بالعديد من الحشوات على حسب رغبتك.

كيكة مالحة سهلة

أصبحت من أشهر أنواع الكيك التي يرغب البعض في تناولها خاصة في وجبة الإفطار، مقاديرها سهلة وبسيطة وهي:

المكونات

تكفي ثلاثة أو أربع أفراد

عدد 3 بيضة.

ربع كوب زيت.

نصف كوب حليب.

معلقة صغيرة ليمون.

معلقة بكينج بودر.

ثلاثة أرباع كوب دقيق.

قطع من الزيتون.

جبنة مثلثات.

فلفل رومي.

زعتر.

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات ما عدا الجبن، الخضار، الزيتون، والزعتر، ونخلط باقي المكونات حتى نحصل على قوام مثل قوام اللبن.

نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت ونضع الخليط فيها.

نقوم بوضع الجبن والفلفل الرومي والزيتون ونرش الزعتر فوق الخليط.

نضعها في فرن سابق التسخين على درجة 220 مئوية حتى تقشر من فوق ثم نشعل النار من فوق حتى يحمر الوجه وبالعافية.

كيكة مالحة بالخضار

من المأكولات التي تعطي الجسم الكثير من العناصر الغذائية، ويمكن تقديمها في الغداء والإفطار وأحيانًا في المناسبات، المكونات اللازمة كالآتي:

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الدقيق الأسود.

كوب من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة بيكينج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح.

4 ملعقة من السكر الأبيض.

فلفل أسود.

3 بيض.

كوب من اللبن الرائب

زعتر مطحون.

3 فصوص ثوم.

بصلة مقطعة شرائح

ربع كوب جزر مبشور

طريقة التحضير

نحضر صينية مقاس مناسب مدهونة زيت ونضع القليل من الخبز المطحون.

نضع داخل الصينية البصل وزيت الزيتون ونضعها داخل الفرن بدرجة 180 حتى يزبل البصل.

ثم نضيف الجزر والبروكلي والملح إلى الخليط السابق ونتركه لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف الفلفل الأسود والأحمر إلى الخليط السابق لمدة دقيقتين.

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق، الملح، السكر، البيكنج بودر، البيكنج صودا،

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق، الملح، السكر، البيكنج بودر، البيكنج صودا، الأعشاب، زيت الزيتون، اللبن الرائب، ونخلطهم جيدًا.

نضيف خليط الكيكة إلى الصينية على درجة 180 لمدة 30 دقيقة حتى يتم النضج.

كيكة الجبن والزعتر بالجبن العكاوي

يمكننا إضافة العديد من أنواع الجبن إلى الكيكة المالحة حتى تصبح لذيذة، مكوناتها هي:

ثلاث بيضات.

كوب لبن حليب.

ربع كوب سكر مطحون.

كوب ونصف جبنة بيضاء.

كوب زيت.

ملعقتان بكينج بودر.

نصف معلقة صغيرة من فلفل اسود، زعتر مطحون، زنجبيل مطحون.

طريقة التحضير

نضع الحليب والسكر والبيض في الخلاط ونضربه جيدًا حتى يتجانس.

نخلط الجبنة البيضاء مع البيض ويضاف إلى الخليط السابق.

نحضر صينية مناسبة ونضع فيها الخليط وتدخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج، وتقطع مربعات وتقدم باردة.

الكيكة المالحة السهلة، من الوصفات التي انتشرت داخل الوطن العربي، والتي يرغب فيها العديد من السيدات، وهي من الوصفات السهلة والسريعة ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات،وهي تستخدم كنوع من أنواع المقبلات تضاف إلى الوجبة الغذائية الأساسية، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة للإفطار أو العشاء.