نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستعتمدي هذه الطريقة دائماً. طريقة عمل البسبوسة مرملة ودايبة وذهبية مثل الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية التي يفضلها الكبار والصغار، لذلك تبحث الكثير من ربات المنزل على طريقة عمل البسبوسة التي يمكن تناولها في الصباح مع كوب من اللبن على وجبة الإفطار أو في المساء مع كوب من الشاي أو القهوة كوجبة عشاء وذلك كنوع من التغيير عن طريقة تحضير الكيكة التقليدية.

طريقة عمل البسبوسة

على الرغم من أن البسبوسة طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة إلا أن يوجد الكثير من السيدات الذين يصعب عليهم تحضيرها ومن خلال هذا المقال يتم التعرف على أسهل وأنجح طريقة للبسبوسة.

المكونات

كوب وربع من السميد.

نصف كوب من السمن الذائب.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الأبيض.

نصف كوب من السكر الأبيض المطحون.

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور بشرًا ناعمًا.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

مكونات الشربات

كوب واحد من الماء.

كوب وربع من السكر.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

يتم وضع المكونات الجافة كلها مع بعضها وهي السكر والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند.

يتم إحضار وعاء يوضع به السمن والعسل على النار مع التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

توضع الزبادي على السميد مع التقليب، وبعدها يوضع خليط السمن والعسل مع الاستمرار في التقليب لكي تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نحضر صينية البسبوسة وندهنها بالسمن.

نضع البسبوسة في الصينية وندخلها إلى فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تترك البسبوسة في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

تخرج البسبوسة من الفرن ونتركها جانبًا.

طريقة تحضير الشربات

نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر والعسل الأبيض ونضعه على النار.

يترك الخليط على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان وبعدها نضع عصير الليمون.

نتركها حتى تصل إلى القوام المناسب.

ترفع من على النار ونضعها على البسبوسة.

تترك حتى تبرد وبعدها تقدم في أطباق التقديم.

في نهاية مقال طريقة عمل البسبوسة ذكرنا جميع المقادير التي لا يمكن التخلي عنها أثناء التحضير، وعادة ما تكون هذه المقادير موجودة في المنزل لذلك فهي غير مكلفة نهائيًا وذكرنا الخطوات أيضًا التي يتم اتباعها للحصول على ألذ وأشهى بسبوسة.