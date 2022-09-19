نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اسرار المطبخ اللبناني.. سلطة الفتوش الاصلية لأحلى مقبلات على سفرتك بطريقة بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد سلطة الفتوش من السلطات الأكثر شهرة في العالم العربي بالأخص في بلاد الشام وتحديدًا في لبنان، وهي من الأنواع الذيذة التي يفضلها الجميع وأحيانًا تحتاج السيدات المصريات تحضير سلطات مختلفة للأسر أو أثناء العزومات؛ لذلك فإن هذه الطريقة من الطرق البسيطة التي يمكن تحضيرها، ونعرضها عليكم من خلال المقال.

سلطة الفتوش

قبل تجهيز اي وجبة فغالبًا ما تكون السلطات هي الأهم؛ لذلك نعرض لك سلطة فتوش سهلة ولذيذة لتعديها بكل بساطة وبمكونات بسيطة، وذلك بالطريقة التالية:

مكونات الفتوش الأصلي

حبتان متوسطتان من الطماطم الحمراء.

وحبتان كبيرتان من الخيار الطازج.

ربطة من البقدونس الأخضر الطازج.

نصف ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

ملح حسب الرغبة.

حفنة من الزيتون الأسود.

ربع كوب من عصير الليمون.

رشة من السماق.

رغيف من الخبز الشامي، أو المصري حسب المتوفر.

زيت زيتون مقدار ملعقتين.

طريقة عمل الفتوش اللبناني

أول خطوة تحتاجين إليها هي تحضير الخبز؛ فعليك بتقطيعه باستخدام المقص إلى الشكل الذي تفضليه سواء مربع أو مثلث.

بعد ذلك قومي بوضع كمية مناسبة من زيت القلي في الطاسة العميقة، وضعي بها العيش بعد أن تسخن جيدًا.

ثم قلبي حتى يصبح الخبز ذهبي ومقرمش، واخرجيه وضعيه على مناديل المطبخ.

بعد ذلك قومي بغسل الطماطم والخيار بشكل جيد.

ثم قطعيهم على شكل مكعبات صغيرة.

بعد ذلك ضعيهم في طبق، ثم قومي بفرم البقدونس فرمًا ناعمًا وضعيها على المكونات السابقة.

ثم أضيفي الملح، والنعناع المجفف بعد فركه جيدًا.

بعد ذلك ضعي السماق عليهم وقلبي المكونات السابقة جيدًا.

الآن أوشكت السلطة على الانتهاء، فقومي بوضعها في طبق التقديم.

بعد ذلك ضعي على الوجه الزيتون الأسود بعد تقطيعه، كما يمكنك تركه هكذا حسب رغبتك.

ثم قطعي حبة من الليمون، وضعيها على الوجه كنوع من التزيين.

بعد ذلك أضيفي عصير الليمون عليهم، ثم قلبي جيدًا بعدها ضعي على وجه السلطة زيت الزيتون.

ثم ضعي مع المكونات السابقة الخبز المحمص، وقدمي السلطة.

في نهاية مقال سلطة الفتوش فقد عرضنا عليكم ألذ سلطة لبنانية يمكن لأي فرد تحضيرها حتى وإن كان صغير السن، ويمكن زيادة مكوناتها بإضافة المكونات الاختيارية مثل الفجل والبصل الأخضر؛ فهذه الطريقة من طرق تحضير السلطة المغذية والممتعة في تحضيرها.