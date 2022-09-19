طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 4 مكونات فقط من منزلك والطعم خرافي أحلى مليون مرة من الجاهز

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عمر شويل - جدة خلال فصل الصيف ومع الارتفاع في درجات الحرارة يصبح الإقبال على تناول المثلجات كبيراً، ويرغب البعض في عمل آيس كريم المانجو على وجه التحديد لما له من طعم لذيذ وشهي، حيث يريد الكثير تحضيره بالمنزل لعدم الرغبة من الشراء من الخارج وذلك لضمان نظافته والمكونات الخاصة به، حيث يتم عمله بالمنزل بمكونات طبيعية ولا يتم استخدام أي مواد صناعية أو لون صناعي مثلما تقوم البعض من المحلات، فطريقة تحضيره بسيطة للغاية ولا تستغرق أكثر من ثلث الساعة ويصبح لديك أشهى أنواع الآيس كريم من صنع يديك وبين أيديك في أي وقت.
طريقة عمل آيس كريم المانجو
في البداية وقبل البدء في تحضيره لابد من التعرف على المكونات اللازمة وهي كما يلي:
- ½ كوب من السكر الأبيض.
- 2 ثمرة مانجو طازجة.
- 300 جرام من كريمة الخفق.
- آيس كريم جاهز.
طريقة التحضير
- نقوم بهرس المانجو بشكل جيد حتى يصبح أملس تماماً.
- نقوم بخلط الآيس كريم جيداً حتى يصبح قوامه سميك وناعم ونقوم بوضعه داخل وعاء أخر.
- يتم إضافة كلاً من الآيس كريم إلى المزيج الخاص بالمانجو ثم نقوم بخلطهم جيداً حتى يصبح ناعم.
- نقوم بوضع الخليط في وعاء نظيف وعميق مع تغطيته جيداً بواسطة كيس من البلاستيك.
- نتركه بالثلاجه ليجمد لمدة لا تقل عن 3 ساعات.
- الآن هو جاهز للتناول والاستمتاع بطعمه اللذيذ.
مكونات عمل آيس كريم بالمانجو والكريمة
- ½ كوب من بودر حليب جوز الهند.
- 2 مانجو مقطع مكعبات.
- 2 علبة من الحليب المكثف (794 جرام) محلى.
- 500 جرام من كريمة الخفق.
- للتزيين شرائح مانجو رفيعة.
طريقة تحضير الآيس كريم
- في وعاء نظيف نقوم بخلط الحليب المكثف المحلى وبودر حليب جوز الهند وتقليبهم سوياً.
- يتم إضافة الكريمة المخفوقة بشكل تدريجي بالإضافة إلى المانجو.
- عقب خلط المكونات يتم تغطيها بوعاء من البلاستيك ثم إدخالها الثلاجة ليجمد.
- بعد مرور ما لا يقل عن 8 ساعات يتم إخراج الخليط من الثلاجة.
- يتم وضع الوعاء في ماء ساخن حتى ينفصل عنه الآيس كريم ثم نقوم بوضعه في
- طبق التقديم ووضعه بالثلاجة مرة أخرى.
- بعد تجميده يمكن إخراجه للتناول بعد تزيينه بشرائح المانجو.
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