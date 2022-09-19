نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك هتنور من أول مرة.. خلطة صابونة دوف وماء الورد لتفتيح الجسم والرقبة والكوعين وداعاً للتقشير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة صابونة دوف وماء الورد من أكثر الخلطات التي يتم البحث عن طريقتها داخل عمليات البحث، نظرًا لاكتشاف دور هذه الخلطة في حل الكثير من مشكلات البشرة المزعجة، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل داخل هذا المقال.

خلطة صابونة دوف وماء الورد

إليكم الطريقة الصحيحة لإعداد هذه الخلطة بالمنزل بالصورة التالية:

المقادير

صابونة دوف.

ماء ورد.

كريم جليسوليد.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بإحضار مبشرة، حتى نقوم ببشر صابونة دوف، حتى نتحصل على كمية ناعمة صابون.

ثم تأتي خطوة إضافة ماء الورد على الصابون المبشور، وذلك مع الخلط المستمر، حتى نقوم بتنعيم الخليط.

وبعدها نقوم بإضافة ملعقة من كريم جليسوليد إلى الخليط، حتى نجعل الخليط أكثر نعومة.

ثم نقوم بإضافة الخليط داخل علبة زجاجية نظيفة، حتى يتماسك بعض الشيء، وبذلك يكون جاهزًا للاستخدام على البشرة.

ومن بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على المناطق التي تحتاج إلى تفتيح بالبشرة، ويتم تدليك البشرة بشكل دائري وبمنتهى الرفق.

وبعد ذلك نقوم بترك الكريم على البشرة لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطف البشرة بالماء البارد.

والجدير بالذكر أنه من الأفضل أن يتم المواظبة على إجراء تلك الطريقة حوالي 3 مرات كل أسبوع، وسنصل إلى النتيجة المطلوبة.

والجدير بالذكر أنه من الأفضل أن يتم المواظبة على إجراء تلك الطريقة حوالي 3 مرات كل أسبوع، وسنصل إلى النتيجة المطلوبة. فهذا الكريم له عامل السحر في توريد البشرة وتفتيحها بدرجة مثالية، نظرًا لاحتوائه على مواد تقوم بإزالة أي تصبغات بالبشرة بشكل فعال.

كما نجد أن هذا الكريم يعمل على ترطيب البشرة وإزالة أي تجاعيد بها، فبعد المواظبة على استخدامه، فهذا الأمر سيسهل علينا الوصول إلى بشرة صافية تمامًا.

ونلاحظ أيضًا قدرته السحرية في إزالة أي آثار لحب الشباب أو البثور السوداء بالبشرة.

ويمكن استخدام هذا الكريم السحري في تفتيح المناطق الحساسة، لدرجة فاعليته في تبييض البشرة.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم طريقة تحضير خلطة صابونة دوف وماء الورد داخل المنزل، فعلينا الالتزام الحرفي بكافة التفاصيل التي قمنا بذكرها في السابق، حتى نستفاد من كافة الفوائد الصحية التي تعطيها هذه الخلطة لبشرتنا.