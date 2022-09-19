نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتحتاجي مكياج تاني.. كريم طبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والبثور وآثار حب الشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم طبيعي لتفتيح البشرة، الكثير من السيدات دائما ما يكون لديهن رغبة كبيرة في جعل بشرتهن بيضاء مثل الثلج، وذلك لأن كلما كانت بشرتهن بيضاء ساعد ذلك على جعلهن يشعرن بثقة بالنفس، حيث أنهن سوف يتمتعن برونقا غير مسبوق، ولكن الأهم من ذلك الطريقة التي سوف تساعدهن على الوصول لتلك المرحلة، وذلك ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال الشيق.

كريم طبيعي لتفتيح البشرة

هناك العديم من الطرق التي يمكنها أن تساعدنا علي الوصول ببشرتنا لأقصى درجة تفتيح، ولكن ليست كل الطرق آمنة على بشرتنا عند قيامنا بتطبيقها بغرض تفتيح البشرة، فهناك بعض من مستحضرات التجميل التي لا ننصح بها، حيث أنها تتكون من العديد من المواد الكيماوية والكيميائية التي يكون لها ضرر بالغ على بشرتنا، ولا يكون منها أي فائدة على الاطلاق.

ولكننا ننصحكم بالوصفات والكريمات الطبيعية، وذلك لأننها تتكون من مكونات طبيعية، هذه المكونات يكون لديها القدرة الكبيرة في جعل البشرة تشرق من جديد، فهيا بنا نتعرف على أحد أهم تلك الوصفات.

كريم الكركم لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقتان طعام كبيرتان من اللبن.

ملعقة واحدة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

عدد ٣ ملاعق طعام من مسحوق النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية علينا أن نقوم بتنظيف بشرتنا بشكل جيد قبل أن نقوم بوضع هذا الكريم، فنقوم بشطفها جيداً بواسطة الماء الفاتر وباستخدام الغسول الخاص بكم.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء فارغ ونظيف، ونقوم بوضع كافة المكونات التي لدينا في هذا الوعاء بشكل كامل، ثم نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس وتتماسك، ويتكون لدينا الكريم المطلوب.

بعد جاهزية الكريم، نقوم لإحضار علبة معقمة ونضع بها هذا الكريم، ونقوم بتطبيقه على بشرتنا قبل أن نذهب للنوم، ولا يتم شطفه إلا في صباح اليوم التالي.

في نهاية هذا المقال، نتمنى من الله عز وجل، أن نكون وفقنا في أن نقدم لكن المعلومات الأدق والأشمل، والتي بمكنها أن تساعدكم في معرفة طريقة تحضير أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة.