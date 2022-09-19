نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة العادية الاقتصادية بمكونات بسيطة وغير مكلفة.. ريحتها هتجيب آخر الشارع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيكة العادية الاقتصادية بمكونات بسيطة ، طريقة عمل الكيكة العادية أو كما تعرف باسم الكيكة الاقتصادية لا تتطلب الكثير من الجهد، حيث أنها سهلة وبسيطة، ويعشقها كل أفراد الأسرة بشدة، ومن هذا المنطلق كان من اللازم توضيح مقاديرها وكيفية عملها لإخراجها بأفضل شكل وطعم ممكن، للاستمتاع بها في فترات الإفطار أو العشاء أو فيما بين الوجبات وبعضها.

طريقة عمل الكيكة العادية الاقتصادية بمكونات بسيطة

سواء كنت تريدين صنعها لأول مرة أو جربتها من قبل فيجب أن تعلمي أنه إن كنت تريدين أن تصنعي كيكة اقتصادية ممتازة يتسائل الناس عن سر جمالها فإن كل ما عليك تحضيره هو التالي:

لبن.

دقيق.

بيكنج بودر.

فانيليا.

زيت الذرة، أو زبد أو سمن حسب الرغبة.

سكر.

بيض.

طريقة عمل الكيكة العادية

تتطلب الطريقة تحضير بعض الأدوات، والسير على الخطوات التالية:

احضري طبق مناسب وضعي فيه نصف كيلو الدقيق، وأفرغي عليه كيس البيكنج بودر.

بعدها في الوعاء المخصص للخلاط ضعي كوب اللبن وأضيفي عليه كوب ونصف سكر.

اخلطي حتى يذوب السكر ثم اكسري بيضتين على الخليط واضربي مرة أخرى.

بعدها ضعي نصف كوب زيت أو السمن، وعليه كيس الفانيليا.

بعد الخلط جيدًا ابدأي بسكب الخليط ببطء على الدقيق مع تقليبه بعناية مع البيكنج بودر و الخليط.

استمري في السكب، وحركي العجين في اتجاه واحد فقط كي لا يحدث فيه أي كلكعة.

استمري حتى انتهاء الخليط السائل، وبعدها استمري بالعجن كما أنت.

استمري حتى تتأكدي من عدم وجود أي مكونات لم تخلط مع العجين.

يجب أن تكون العجينة مائلة للسيلان، لكنها ثخينة.

تسوية الكيكة العادية في الفرن