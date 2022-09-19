نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار شرب القهوة.. ماذا يحدث اذا شربت 3 مرات قهوة يوميا؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مشروب القهوة يعد أكثر المشروبات المحبوب تناولها من قبل نسبة كبيرة للغاية من الناس على مستوى العالم، فمشروب القهوة ازدهر بشكل كبير منذ القدم، حيث لديه الكثير من الفوائد، لكن في حال تناول المشروب بشكل زائد عن حد ، فهذا الأمر سيعرضهم للكثير من المخاطر، وبذلك سنقوم بالكشف عن أضرار شرب القهوة داخل هذا المقال بصورة مفصلة.

أضرار شرب القهوة

على الرغم من الفوائد الصحية الكثيرة للقهوة والتي كشفها الكثير من الأطباء، لكن هناك الكثير من الأضرار الصحية التي تتسبب فيها القهوة، وإليكم أبرز تلك الأضرار بالصورة الآتية:

القهوة تعمل على زيادة نسبة التعرض إلى قرحة المعدة وزيادة الالتهابات المعوية بها، نظرًا لوجود نسبة كبيرة من المواد التي تعمل على اضطراب المعدة، مثل:

الكافيين، فأي شخص يعاني من أي مشكلة بالمعدة، فينصح له بعدم الإفراط في شرب القهوة.

كما نجد أن بعض المواد التي تتواجد في مشروب القهوة تعمل على اضطراب الأمعاء، وهذا يزيد من احتمالية التعرض لبعض أعراض القولون العصبي.

والاستهلاك الزائد للحد من شرب القهوة يعمل على زيادة سرعة إفراغ المعدة وعدم هضمها للطعام بصورة كاملة، وبناء على ذلك سيتعرض الشخص بصورة كبيرة إلى الإسهال الشديد.

والكميات الكثيرة من القهوة تعمل على زيادة نسب إفراز هرمونات التوتر بالجسم، مثل: هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وهذا الأمر يزيد من احتمالية التعرض لارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب.

ومن أبرز أضرار القهوة، هي زيادة نسبة التعرض لمرض السرطان، نظرًا لوجود المواد النشوية التي تنتجها القهوة في حالة زيادة تحميصها، فهذه المواد قد تكون مسرطنة بعض الشيء.

وتعمل القهوة على زيادة نسبة التعرض لهشاشة العظام، نظرًا لأن القهوة تعمل على امتصاص نسبة كبيرة من الحديد في المعدة والتي تؤثر على فرز الكالسيوم بالجسم بصورة طبيعية.

هل مشروب القهوة له ضرر على البشرة؟

نعم، فتم اكتشاف أن مشروب القهوة على المدى البعيد يؤثر بشكل سلبي على المظهر الجمالي للبشرة، وإليكم أبزر الأضرار بالصورة الآتية:

زيادة نسبة تعرض البشرة إلى الجفاف، نظرًا لزيادة نسبة مادة الكافيين التي تدر للبول، وبالتالي هناك احتمالية من فقد الكثير من السوائل بالجسم.

وتعمل القهوة على زيادة نسبة التعرض للتجاعيد، نظرًا لوجود حمض التانين، والذي يقوم بغلق الخلايا التي تتحصل على الفوائد المتواجدة بالطعام.

إلى هنا نكون قد كشفنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول أضرار شرب القهوة، فيجب أن نعتدل في شرب القهوة بصورة يومية، كما يجب علينا أن نبتعد بتناولها على الريق، ويفضل اختيار قهوة عالية الجودة، فكل من هذه الأمور تعمل على حمايتنا من أضرارها.