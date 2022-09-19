مش هتشرب ولا نقطة زيت….ضعي هذا المكون على البطاطس لعمل بطاطس مقرمشة ولذيذة زي اشهر المحلات

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عمر شويل - جدة مش هتشرب ولا نقطة زيت ضعي هذا المكون على البطاطس لعمل بطاطس مقرمشة ولذيذة، البطاطس المحمرة من أشهي الوجبات السريعة والتي يفضلها الجميع كبار وصغار ولابد من طبق البطاطس سواء بمفرده أو بجوار الوجبات الأخري، وهناك الكثير من أنواع البطاطس التي تعطي نتيجة مذهلة في التحمير، ولكن السيدات تخشين كثرة الزيوت التي تحتوي عليها البطاطس المقلية، لذلك تبحث جميع السيدات عن طريقة عمل بطاطس محمرة مقرمشة ولذيذة بطرق سحرية ومكونات طبيعية غير مكلفة، لذلك سنعرض لكم هذه الطريقة السحرية.

عمل بطاطس مقرمشة ولذيذة زي اشهر المحلات

يحب الجميع تناول البطاطس واحيانا يشترونها من المطاعم ومحلات الفاست فود، ولكن سعرها أصبح مرتفع جداً، ناهيك عن كمية الزيوت الموجودة بها، ومن الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والإصابة بأمراض السمنة، وهذه الطريقة تعد من أفضل الطرق لتحمير البطاطس بدون ماتشرب نقطة زيت، ومكوناتها كالتالي:

مكونات الوصفة

نصف كيلو من البطاطس.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من بهارات البطاطس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كاتشب.

مايونيز.

طريقة تحضير الوصفة

إذا كنت تريدين تحضير شيء مميز لاطفالك مغذي ومفيد وفي نفس الوقت طعمه لذيذ، فعليك بالبطاطس المحمرة و سنقدم لكم طريقة عمل البطاطس المحمرة في خطوات سهلة وبسيطة وتنجز في الوقت:

قشري البطاطس واغسليها جيداً بالماء الفاتر.

قطعي البطاطس على هيئة أصابع متوسطة الحجم، قطع متساوية.

ضعي كافة المكونات المذكورة سابقاً ونقلبهم جيداً.

قلبي البطاطس جيداً في النشا وباقي المكونات.

افردي البطاطس في الصينية التي ستدخل الفرن.

ضعي ملعقتان من الزيت على وجه البطاطس.

ادخلي الصينية بالبطاطس في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

قلبي البطاطس من وقت لآخر، ومن ثم اخرجيها من الفرن.

قدمي البطاطس وهي ساخنة مع الكاتشب والمايونيز لكي تشعري بالطعم الجميل واللذيذ.

لقد عرضنا في هذا المقال طريقة تحضير البطاطس المحمرة بمكونات سهلة وبسيطة ومتاحة في كل المنازل، وطريقة تحضير سهلة ومريحة لكل أم تريد تحضيرها لأبنائها وزوجها قبل الذهاب للمدرسة والعمل.