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عمر شويل - جدة يتساءل البعض هل هناك مقشر طبيعي للبشرة الجافة والحساسة؟ ويجب أن نوضح شيء مهم ألا وأن البشرة الحساسة يمكن أن تكون مائلة للدهنية، أو للجفاف، وهذا يختلف من بشرة إلى أخرى، ولكن دعونا نجزم بأن البشرة الحساسة المائلة للجفاف أكثر أنواع البشرات إزعاجاً لأصحابها، وذلك لأنها تعاني من مشكلتين الأولى التحسس لكثير من المنتجات حتى للمؤثرات الخارجية، والجفاف الشديد الذي يتعارض مع التحسس، فدعونا نتحدث أكثر عن الأمر.

مقشر طبيعي للبشرة الجافة والحساسة

إذا أردنا أن نعالج، ونتحكم في البشرة الحساسة المائلة للجفاف، فيجب أن نبتعد تمامًا عن أي منتجات كيميائية، حيث أن الوصفات الطبيعية ستكون أفضل في تلك الحالات حيث أنها وإن لم تكن حيل نافعة، ولكن الحقيقة الصارمة ،والواقعية التي لن يختلف عليها أي شخص أنها لن تكون ضارة بك، وخاصة المقشرات، حيث أن التقشير يضر البشرة الحساسة الجافة، ولكن مع مكونات اليوم ستتخلصون من الجفاف، والجلد الميت، وكافة مشاكل هذا النوع من البشرات.

المكونات

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من منقوع الشاي الأخضر.

ملعقة من السكر الأبيض.

عدد 3 حبات من اللوز.

طريقة التحضير

سنحضر محضرة الطعام، ونضع فيها حبات اللوز، ونقوم بطحنها حتى تصير ناعمة جداً، ودعونا نحذر من استخدام مكون خشن جداً خاصة للبشرة الحساسة حتى لا نضرها أكثر.

وبعدها نضع بقية المكونات مع بعضها البعض في إناء، ومن ثم نضع فوطة رقيقة من القطن بها بعض من الماء الدافئ على البشرة، وننتظر على هذا الوضع لمدة 10 دقائق.

ونضع المقشر الذي قمنا بتحضيره على الوجه برفق ونفرك برفق، ولين شديد جداً حتى لا نخدش بشرتنا، ومن ثم نقوم بإزالته بالمياه الباردة.

ومن ثم نضع قليل من المرطب المناسب للبشرة الحساسة، وهذه الوصفة تكرر مرة كل أسبوعين، ونستمر على الترطيب باستمرار.

وفي النهاية ستعرفون أن هذا مقشر طبيعي للبشرة الجافة، والحساسة هو أفضل ما يمكن استخدامه دون أن يضر بكي بأي طريقة ممكنة، وسوف تدمنون عليه من نتائجه الرائعة، والتي ستظهر من الاستخدام الأول له.