نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والبطاطس كنز رباني: لبشرة مشرقة وخالية من التجاعيد بشكل مبهر للغاية2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والبطاطس كنز رباني , حيث يعد من أقوي الكريمات التي تعمل علي تبييض البشرة من أول استخدام للوصفة بشكل مضمون، ويعتبر معجزة ربانية لتبييض البشرة وتفتيحها فوري حتي 10 درجات دون تعب ولا تكلفة, ويحتوي الوصفة علي مواد طبيعية فعالة جدا في التفاعل مع البشرة لكي تعطيكم أفضل نتائج دون أضرار جانبية، حيث تعد البشرة مصدر جمال كل فتاه ويجب الاهتمام بها، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل النشا والبطاطس كنز رباني لتبييض البشرة بشكل مبهر من أول استخدام تبييض فوري وتزيل سواد سنين وتحدي2022.

مكونات تحضير النشا والبطاطس كنز رباني للحصول علي بشرة خالية من العيوب بشكل مضمون

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي يجب استخدامها لتحضير الوصفة لكي نحصل علي نتائج رهيبة من اول مرة وهي كما يلي:-

حبه من البطاطس.

ملعقتين من زيت الورد .

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت اللوز.

ماء ورد.

طريقة التحضير

نتعرف الآن علي طريقة مضمونة جدا لتحضير الوصفة الرهيبة داخل المنزل وفي أقل وقت ممكن وهي كالاتي:-

نقوم بسلق البطاطس ثم نحضر كبة ونضع بداخلة البطاطس المسوقة . ثم نضع عليها النشا وزيت الورد ونضربهم جميع المكونات جيدا. ثم نضيف علي الخليط زيت اللوز مع التقليب الجيد حتي يختفي الزيت مع المكونات ويتجانس. ثم نضيف الماء بتدريج مع استمرار التقليب حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

سوف نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا للكيفية استعمال والحصول علي افضل نتائج من أول استخدام وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول الخاص بكم حتي تصبح نظيفة تماما من اي كريمات.

ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة للحصول علي نتائج مبهرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 20 دقيقة إلي 30 دقيقة حتي تمتص الخليط جيدا بشكل مضمون.

ثم نغسل البشرة جيدا بالماء ثم نستخدم مرطب خاص ومتوافق مع بشرتكم.

ثم نكرر العملية اربع مرات في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي أفضل نتائج.

فوائد النشا والبطاطس كنز رباني لتبييض البشرة بشكل مبهر

أليكم الأن فوائد النشا والبطاطس كنز رباني فوائد مذهلة وروعة وهي كما يلي:-