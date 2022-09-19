لو جالك ضيوف.. حضري فطائر الجيب القطنية الهشه بالسمسم أفضل فطائر سريعه للفطور بمكونات موجوده في بيتك

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عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي، تبدأ حيرة الأمهات والتفكير في أفكار لوجبات خفيفة متنوعة ومغذية لأطفالهم، حيث يمكنهم اصطحابها معهم وتناولها خلال اليوم الدراسي، وخاصةً للأطفال الذي يشكون باستمرار من فقد الشهية للأطعمة التقليدية، ولحل هذه المشكلة؛ نأتيكم اليوم بوصفة فطائر الجيب الرائعة بالسمسم، وهي من الفطائر السهلة في إعدادها، والتي لا تتطلب وقت طويل في تجهيزها. إعداد فطائر الجيب القطنية بالسمسم قومي بإعداد فطائر الجيب الشهية المميزة، بالسمسم بعجينة قطنية هشة وجميلة، وبكل سهولة كالتالي: المكونات المطلوبة 5 أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة من البيكنج باودر صغيرة.

ثلث كوب من الماء.

نصف كوب من زيت نباتي.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

بيضة واحدة.

مقدار 3 ملاعق حليب بودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

نصف كوب من السمسم المحمص. طريقة تحضير الفطائر احضري وعاء عميق للعجن، وضعي به السكر والخميرة وكوب ونصف ماء دافئ،

ثم قلبي المكونات جيداً.

قومي بتغطية الوعاء وتركه في مكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى يختمر.

أضيفي الدقيق الأبيض والحليب البودرة إلى الوعاء، وكذلك الملح والبيكنج بودر، ثم أضيفي الخل والبيض والزيت.

اخلطي جميع المكونات جيدًا معًا، واعجني، لمدة 10 دقائق، حتى تحصلي على عجينة قوامها ناعم.

ادهني الوعاء بالزيت، وضعي فيه العجينة، ثم غطيها واتركيها لمدة ساعة لتختمر ويتضاعف حجمها.

قسمي العجين إلى 16 كرة متساوية في الحجم.

شكلي كل كرة من ال16 على شكل كرات صغيرة الحجم، واتركيها قليلًا لترتاح بعد تغطيتها.

احضري طبق وضعي به السمسم، وطبق آخر، وضعي به ثلث كوب ماء، ثم أضيفي إليه العسل وذوبيه في الماء.

افردي كرات العجين بحيث يكون سُمك العجينة رفيع.

ادهني نصف العجين بالزيت، واطويه إلى نصفين، ثم ادهنيه مرة أخرى بالزيت، ثم اطويه ثانيةً.

اغمسي كل قطعة في الماء بالعسل، ثم ضعيها في السمسم.

قومي برص قطع العجين في صينية مناسب للخبز، وادخليها فرن ساخن، لمدة ربع ساعة فقط، على درجة حرارة 200 مئوية.

قومي بحشو باقي العجين بالجبن أو أي حشوة تفضلينها.

بعد خروج فطائر السمسم من الفرن، يمكنك فتحها بالسكين، وحشوها بالجبن الرومي مع شرائح من الزيتون أو الطماطم.

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