احلى واوفر لانشون فراخ اعمليه بسهولة في بيتك والمكونات بسيطة وعلى قد الأيد

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عمر شويل - جدة يبدأ بعد أيام قليلة موسم الدراسة، وتستعد الأمهات لتحضير قائمة بالأطعمة التي يفضلها أولادها لعمل الساندويتشات المدرسية، ولعل أول هذه القائمة هو اللانشون بجميع أنواعه سواء لانشون لحم او فراخ، ولكن الأغلبية العظمى من الأطفال تفضل لانشون الفراخ مثل حلواني، ولكن المعروف أن معظم اللانشون الموجود في الأسواق سعره مرتفع جداً، وأحيانا يكون ضار بصحة الأولاد، لذا سنقدم لكل أم طريقة عمل لانشون الفراخ بربع كيلو بانيه، الحفاظ على ميزانيتك وصحة أولادك، حيث يمكنك عمل كمية كبيرة والاحتفاظ بها في الثلاجة وعمل الساندويتشات اليومية للأولاد. طريقة عمل لانشون الفراخ مثل حلواني يمكنك بربع كيلو بانيه عمل كيلو لانشون حلواني نظيف واقتصادي في المنزل، فقط تابعينا لمعرفة المكونات وطريقة التحضير. مكونات لانشون الفراخ ربع كيلو صدور فراخ مفرومة.

ربع كوب فول صويا مغسول ومنقوع.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البصل المفروم ومصفى من الماء.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة مستردة.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة جيهان بودر.

2 لتر ماء مغلي.

كوب ماء مثلج. طريقة تحضير لانشون الفراخ للحصول على اطعم وانظف لانشون فراخ يحبه أطفالك اتبعي تلك الخطوات: في الكبة أو المفرومة يتم إضافة كمية الفراخ المفرومة مع جميع المكونات السابق ذكرها، مع إضافة قليل من دهن الفراخ إليها.

يتم الفرم جيدا مع إضافة الماء المثلج تدريجيا إليهم.

يتم إحضار ورق فويل واسترتش بلاستيك.

يوضع الخليط بعد الفرم في الاسترتش البلاستيك ويبرم جيدا مثل الرول ويحكم الغلق والتأكد من خروج الهواء منه.

يلف الاسترتش في ورق الفويل مرة أخرى.

يتم غلي الماء على النار ثم يتم إسقاط الخليط الملفوف بالاسترتش والفويل بداخل الماء المغلي.

يتم تهدئة النار ويترك لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى التأكد من تمام النضج.

يتم انتشاله من الماء ويترك حتى يبرد.

يتم إزالة الفويل والاسترتش من عليه.

ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

أو يمكن تقطيعه شرائح داخل علبة من البلاستيك محكمة الغلق.

مدة صلاحية اللانشون داخل الثلاجة خمسة عشر يوماً.

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