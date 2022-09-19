نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من الشيب نهائيًا بملعقة واحدة من القرنفل ونتائج مضمونة بدون صبغة وبدون مواد كيماوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد مشكلة الشيب من أكثر ما يزعج أي امرأة، وتعتبره انتقاصًا لجمالها؛ حيث أنه يجعلها تبدو أكبر سنًا؛ لذا يبحث النساء دومًا عن طرق لإخفاء الشيب، ومنهم من يلجأ للصبغات أو الحناء، كما أن منهم من يبحث عن وصفات جديدة للتعلب على ظهور الشيب المبكر تمامًا، وعلاجه بشكل نهائي، وهذا ما سوف نقدمه لك، في السطور التالية، من خلال وصفة القرنفل الطبيعية لعلاج الشيب والقضاء عليه، وهي من الوصفات الفعالة، والمفيدة لصحة الشعر وتحسين مظهره بشكل عام.

لماذا يظهر الشيب في وقت مبكر؟

قد يظهر الشيب مبكرًا في سن العشرينات والثلاثينات، ويرجع السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، والتي من بينها ما يلي:

الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي، على الكافيين، القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

استخدام التوابل والبهارات، في الأكل، بكميات كبيرة.

كثرة تناول الوجبات الجاهزة المعروفة بالفاست فود.

نقص الحديد في الجسم، وكذلك النحاس وفيتامين B12.

التعرض المستمر للضغوط النفسية بأنواعها.

استخدام المجفف الكهربائي في تجفيف الشعر بعد الحمام.

التدخين.

تناول المشروبات الكحولية.

فوائد القرنفل لصحة الشعر

يفيد القرنفل الشعر في جوانب عديدة، أهمها الآتي:

وقف التساقط.

تقوية جذور الشعر وفروة الرأس.

تطويل الشعر بفضل احتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات.

تغذية بُصيلات الشعر.

منح الشعر لمعان وحيوية.

تحفيز الشعر على النمو.

زيادة كثافة الشعر.

علاج تقصف الشعر.

ترطيب الشعر.

علاج أطراف الشعر التالفة.

كيف يفيد القرنفل في القضاء على الشيب وعلاجه؟

يعالج القرنفل الشيب المبكر، ويقضي عليه تمامًا، من خلال اختراق لفروة الرأس، وتغلغله في بصيلات الشعر، ومن ثم ما يلي:

تحفيز نمو الشعر.

منح الشعر قوة اللون إذا تمت إضافته الصبغة.

حث فروة الرأس على إفراز صبغ اللون، ومن ثم التخلص من وجود الشعر الأبيض، واسترجاع لون الشعر الطبيعي.

وصفة القرنفل لعلاج الشيب نهائيًا

يمكن تجهيز وصفة رائعة من القرنفل، وتطبيقها على الشعر من أجل التخلص من الشعر الأبيض، وإعادة لون الشعر إلى طبيعته، وذلك كما يلي:

مكونات الوصفة

خمس ملاعق كبيرة من زيت القرنفل.

عشر ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

عشر ملاعق من زيت الخردل.

علبة كريم مرطب للشعر.

طريقة التحضير والاستخدام